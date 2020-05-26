Коронавирус - карта распространения 26 мая
Карта распространения коронавируса COVID-19 gisanddata.maps.arcgis.com, где в режиме реального времени публикуются обновленные статистические данные Johns Hopkins University’s Center for Systems Science and Engineering (Johns Hopkins CSSE), свидетельствует, что по состоянию на 26 мая 2020 в мире инфицированы 5 498 849 человек.
Количество инфицированных коронавирусом в мире 26 мая, десятка лидеров
- 1 662 768 США
- 374 898 Бразилия
- 353 427 Россия
- 262 547 Великобритания
- 235 400 Испания
- 230 158 Италия
- 183 067 Франция
- 180 600 Германия
- 157 814 Турция
- 145 456 Индия
Количество инфицированных COVID-19 по странам: инфографика
Количество жертв коронавируса в мире - карта
346 306 человек погибли от коронавируса. Больше всего погибших в США - 98 223 человека. В Великобритании умерли 36 996 человек, в Италии - 32 877 смертей. По всему миру 2 233 180 человек выздоровели.
Что такое коронавирус: официальная информация
Коронавирусная инфекция COVID-19 – это инфекционное заболевание, вызванное новым коронавирусом, который ранее у людей не обнаруживался.
Воздействие данного вируса приводит к развитию респираторного гриппоподобного заболевания с такими симптомами как кашель, лихорадка и, в более тяжелых случаях, пневмония. Для защиты от инфекции следует часто мыть руки и не прикасаться руками к лицу.
Как распространяется инфекция
Новый коронавирус передается, главным образом, в результате контакта с инфицированным человеком при кашле или чихании или воздушно-капельным путем при вдыхании капель слюны или выделений из носа больного.
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