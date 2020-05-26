Коронавирус - карта распространения 26 мая

Карта распространения коронавируса COVID-19 gisanddata.maps.arcgis.com, где в режиме реального времени публикуются обновленные статистические данные Johns Hopkins University’s Center for Systems Science and Engineering (Johns Hopkins CSSE), свидетельствует, что по состоянию на 26 мая 2020 в мире инфицированы 5 498 849 человек.

Количество подтвержденных случаев во всем мире

Количество инфицированных коронавирусом в мире 26 мая, десятка лидеров

1 662 768 США

374 898 Бразилия

353 427 Россия

262 547 Великобритания

235 400 Испания

230 158 Италия

183 067 Франция

180 600 Германия

157 814 Турция

145 456 Индия

Количество инфицированных COVID-19 по странам: инфографика

Количество жертв коронавируса в мире - карта

346 306 человек погибли от коронавируса. Больше всего погибших в США - 98 223 человека. В Великобритании умерли 36 996 человек, в Италии - 32 877 смертей. По всему миру 2 233 180 человек выздоровели.

Что такое коронавирус: официальная информация

Коронавирусная инфекция COVID-19 – это инфекционное заболевание, вызванное новым коронавирусом, который ранее у людей не обнаруживался.

Воздействие данного вируса приводит к развитию респираторного гриппоподобного заболевания с такими симптомами как кашель, лихорадка и, в более тяжелых случаях, пневмония. Для защиты от инфекции следует часто мыть руки и не прикасаться руками к лицу.

Как распространяется инфекция

Новый коронавирус передается, главным образом, в результате контакта с инфицированным человеком при кашле или чихании или воздушно-капельным путем при вдыхании капель слюны или выделений из носа больного.

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