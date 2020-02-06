Atlantic Council: Международный закон еще может сдержать Путина в Украине

Если Киев укажет на международные нормы, это не произведет большого впечатления на Москву, но повлияет на Берлин и Париж.

С приближением шестой годовщины российско-украинской войны, предвестников прогресса в установлении мира на Востоке Украины нет. Победа Владимира Зеленского на президентских выборах весной 2019 года дала свежую надежду на конец конфликта. Однако, первая встреча украинского президента с Владимиром Путиным в Париже в конце прошлого года была разочарованием. Никаких прорывов не произошло.

Парижский саммит дал четко понять, что до сих пор существует большой разрыв между российским и украинским видением ситуации после войны. Об этом в статье для Atlantic Council пишут профессор европейского законодательства Свободного университета в Брюсселе Мишель Уельброк и бывший глава подразделения Еврокомиссии Виллем Алдершофф.

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По крайней мере официально расхождения во взглядах касаются порядка мероприятий, прописанных в Минских соглашениях, которые подписали Украина, Россия, Франция и Германия в начале 2015 года с целью положить конец вражде и открыть дорогу к стабильному миру. Минские соглашения проблематичны с многих точек зрения. Прежде всего, стоит подчеркнуть, что они были подписаны под давлением быстрого наступления российских войск на Востоке Украины. Бывший президент Франции Франсуа Олланд писал в мемуарах, что Путин откровенно угрожал «разбить» украинскую армию во время ожесточенных переговоров, которые продолжались целую ночь в столице Беларуси.

Помимо условий, при которых Минские соглашения были заключены, главным практическим недостатком остается отсутствие четкого графика действий. Из-за этого дальнейший мирный процесс стал заложником враждебных интерпретаций. В частности, дебаты продолжаются о последовательности вывода войск, проведения местных выборов и возвращения под контроль Киева российско-украинской границы.

В Париже президент Владимир Зеленский призвал пересмотреть Минские соглашения и дал понять, что Украина не будет проводить никакие местные выборы, пока Россия не выведет своих военных и не вернет контроль над границей. Чиновники в Киеве подтвердили эту позицию. Не удивительно, что Москва сопротивляется любым изменениям. Она продолжает требовать проведение выборов в условиях, которые позволят Кремлю закрепить свой контроль над оккупированными частями Восточной Украины. Очевидной середины между позициями Киева и Москвы нет.

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Авторы отмечают, что наибольшей надеждой Украины на выход из этого тупика может быть международный закон. Конечно, легко понять, почему многие назовут это утверждение бесполезным. В конце концов, вторгшись на Донбасс и оккупировав Крым, Москва уже дала много доказательств своего презрения к международному закону. Однако, мобилизовав его, Украина может консолидировать поддержку своей позиции среди широкого международного сообщества. Как минимум это может помочь стране избежать сценария, по которому ее заставят пойти на вредные уступки силы, желающие вернуться к ведению дел с Россией в обычном режиме.

Чтобы сделать это без изменения положений Минских соглашений, Украине нужно вернуть Будапештский меморандум на стол. Документ был подписан в декабре 1994 года лидерами Украины, России, Великобритании и США для формализации передачи украинского ядерного арсенала, который остался в наследство от СССР. Он обязывает США, Британию и Россию уважать независимость, суверенитет и границы Украины, а также воздержаться от угроз или использования грубой силы против украинской политической независимости. По условиям Будапештского меморандума, Украина имеет право протестовать против любого из подписантов в случае нарушения договоренностей. Механизмы предусматривают вымогательство консультаций с целью устранить нарушение.

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Будапештский меморандум не стоит путать с гарантиями безопасности. Ведь «гарантии безопасности», которые содержатся в документе, лишь повторяют обязательства, вытекающие из международного закона и Хартии ООН. Вместе с тем, эти обязательства имеют чрезвычайную важность. Международный юридический порядок основан на обязательстве каждой страны уважать суверенитет и территориальную целостность других. Так же способность страны осуществлять контроль над своими границами и таким образом гарантировать свою территориальную целостность – это ключевые атрибуты суверенитета. Ни одну страну нельзя заставлять проводить выборы на части территории, которую она не контролирует.

Эти обязательства уважать суверенитет и территориальную целостность стран представляют собой «превентивные нормы» международного закона. Другими словами, это часть тех фундаментальных принципов, отступление от которых запрещено. Таким образом, они касаются всех соглашений между странами-субъектами международного закона. Будучи единственной законной властью на Востоке Украины, украинское правительство имеет полное право требовать контроль над международным границей и вывод иностранных войск, прежде чем согласится проводить местные выборы.

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Россия вряд ли придаст весомое значение таким аргументам. Но они подействуют на Германию и Францию, которые тоже подписали Минские соглашения. Присоединившись к Москве в давлении на Киев с требованием провести выборы на оккупированных Россией территориях, Берлин и Париж рискуют нарушить международный закон. Это предполагает серьезные последствия.

Более того, согласно условиям Будапештского меморандума, Украина также имеет право на дипломатическую поддержку США и Великобритании для сопротивления такому давлению. Международный закон и Будапештский меморандум не смогли предотвратить российскую атаку против Украины в 2014 году. Но они могут сыграть роль в задании установить мир и восстановить украинскую территориальную целостность.