Atlantic Council: Для Украины результат Нормандской встречи будет так или иначе злом

Позиция России исключает любой положительный результат новых переговоров, и украинскому президенту нужно честно об этом говорить.

Встреча в так называемом "Нормандском формате" с участием лидеров Украины, Франции, Германии и России, которая пройдет в Париже 9 декабря, станет первым подобным событием с октября 2016 года. Она дает возможность мирному процессу для необъявленной войны России против Украины вырваться из тупика.

Но непреодолимый разрыв между позициями обеих сторон говорит, что шансы для проведения содержательных переговоров ограничены. Об этом в статье для Atlantic Council пишет британский и канадский политолог украинского происхождения Тарас Кузьо.

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По его мнению, сейчас существует три потенциальных результата встречи в Париже. Остаются сомнения, состоится ли разговор вообще. Вполне вероятно, что в последний момент все сорвется, если Россия поймет, что не получит от Украины все, чего она требует. Если же встреча все же пройдет, как запланировано, украинский президент Владимир Зеленский очень вероятно столкнется с французским давлением согласиться на плохую сделку. Третий сценарий предполагает повторение предыдущего такого саммита, который не смог достичь никаких решений или прорыва к миру. Такой результат может привести к длительному замороженному конфликту, поскольку неспособность России и Украины достичь компромисса становится трудно игнорировать.

От команды Зеленского поступают смешанные сигналы, что создает запутанные ожидания от предстоящих переговоров. После победы на выборах в апреле 2019 года предложения нового украинского президента по завершении российско-украинской войны на Донбассе много раз менялись. А члены его команды порой противоречили друг другу. Были разговоры о "плане А" и "плане Б" для установления мира. А теперь появились слухи, что существует еще и "план В". Некоторые члены партии "Слуга народа" говорят, что первый план нацелен проверить, действительно ли Россия хочет мира. Если встреча в Париже провалится, Зеленский может потенциально обвинить Москву в том, что Минские соглашения больше не жизнеспособны.

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Спад такого типа может создать проблемы для украинского лидера. Обещания добиться мира стали приоритетом его президентства и отражают желание показать, что он способен достичь того, чего не смог предшественник Петр Порошенко. Некоторые члены новой команды в Киеве называли предыдущего украинского лидера "националистом" и были склонны винить его в начале войны, а не Владимира Путина. Также автор замечает, что, несмотря на отсутствие всех деталей, подход Зеленского к мирному процессу за последние месяцы в определенной степени изменился под давлением протестов, которые требовали от властей отказаться от капитуляции перед Кремлем. Демонстрации привели к ряду попыток уверить и успокоить украинское общество, но, опять же, без раскрытия деталей. В конце концов, за считанные дни до начала переговоров в Париже ключевые позиции Киева до сих пор остаются неизвестными в отличие от российских.

Москва постоянно требует от Украины пойти на политические шаги мирного процесса без каких-либо предварительных мер в сфере безопасности, таких как вывод российских войск или возвращение контроля над российско-украинской границей. Главная цель Кремля - вернуть Украину в российскую сферу влияния и прочно закрепить ее в рамках так называемого "русского мира". Для этого Россия добивается широкой автономии для так называемых "народных республик" Донецка и Луганска, которые будут полностью охватывать территории двух областей, а не только оккупированные сейчас территории. Эти образования должны стать "троянским конем", с помощью которого Москва смогла бы накладывать вето на внутренние и внешнеполитические решения. Таким образом, они могли бы похоронить евроатлантические амбиции Украины.

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Министр иностранных дел Вадим Пристайко несколько раз заявлял, что Украина не будет менять свою конституцию под требования России. Команда Зеленского тоже напоминала о децентрализации, проведенной в годы после последнего Майдана. Так что в особом статусе для Донбасса нет необходимости. Конечно же Россия не соглашается с этим.

Также недавно сам Зеленский выступил против проведения политической части мирного процесса до установления безопасности. Очень сомнительно, что в Париже удастся преодолеть все эти разногласия. Поэтому в Киеве продолжаются разговоры о так называемом "плане В", согласно которому конфликт на Донбассе будет считаться замороженным, по примеру Северного Кипра, с 1974 года фактически остается под оккупацией Турции. Согласно этому сценарию, Украина по крайней мере в ближайшем будущем откажется от политической реинтеграции оккупированных Россией частей своей территории. Хотя она продолжит продвигать гуманитарные меры для помощи украинцам, которые живут там. Возможно Киев пойдет на восстановление определенного экономического сотрудничества.

Адвокаты этого подхода отмечают, что Кипр смог вступить в ЕС несмотря на то, что часть его территории была оккупирована. Они также называют такой сценарий наиболее реалистичным для Украины. Автор замечает, что многие доказательства указывают на вероятность поддержки замораживания конфликта.

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"Во время моего визита на передовую на Востоке Украины много украинских солдат говорили мне, что если военное освобождение оккупированных территорий не обсуждается, тогда Украина должна создать новую фактическую границу вдоль нынешней линии разграничения", - пишет Кузьо.

Однако, он замечает, что существует большое различие между Кипром и Донбассом. С 1974 года Турция и Греция не участвовали ни в одном военном противостоянии. А в случае Донбасса нет никаких гарантий, что Россия откажется от агрессии, если Украина в одностороннем порядке заморозит конфликт.

В итоге нет ни одного доступного решения, которое бы удовлетворяло Украину. Ее политики поступили бы мудро, если бы начали как можно откровеннее говорить о всех сценариях, связанных с войной на Донбассе и оккупацией Крыма. Ведь каждый из них представляет большее или меньшее зло для страны. В то время, как президент Зеленский добивается прогресса в установлении мира, ему стоит принять такую прозрачность, прекратить указывать пальцем на предшественников и начать более реалистично смотреть на цель Кремля.