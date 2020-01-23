Пересмотр Минских соглашений: в РФ отреагировали на заявления представителей Украины

Спикер МИД России Захарова считает, что украинские власти должны сосредоточиться на последовательном выполнении положений Комплекса мер по выполнению Минских соглашений.

В Министерстве иностранных дел РФ обеспокоены заявлениями представителей Украины о пересмотре Минских соглашений.

Читайте такжеПутин приравнял русофобию и антисемитизм в контексте Второй мировой войны

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом на брифинге в Москве заявила официальный спикер МИД России Мария Захарова.

«Я хотела бы также напомнить, что по Минским соглашениям Киев также должен определить будущее Донбасса и его статус – децентрализацию и реформу Конституции в прямом диалоге с Донецком и Луганском. На этом фоне не могут не беспокоить раздающиеся в Киеве голоса в пользу пересмотра Минских соглашений, в том числе такие заявления были сделаны министром иностранных дел Украины Пристайко», - сказала Захарова.

По ее словам, в РФ надеются, что Пристайко высказывал личное мнение.

«Мы также надеемся, что он знает о том, что участники «нормандского» саммита в Париже, включая президента Украины Зеленского, еще раз подтвердили безальтернативность Комплекса мер (по выполнению Минских соглашений)», - добавила она.

По мнению Захаровой, украинские власти должны сосредоточиться на последовательном выполнении положений Комплекса мер.

При этом он высказала сожаление, что представители западных СМИ и международных организаций «уклоняются» от посещения оккупированной Россией части Донбасса. (По данным УНИАН, Россия не допускает представителей иностранных СМИ на подконтрольные ей части Донецкой и Луганской областей).

При этом Захарова заявила, что Россия приветствует определенные подвижки в урегулировании ситуации на Донбассе в 2019 году, которые были связаны с подготовкой и проведением саммита лидеров стран «нормандской четверки» в Париже.

«Как известно, перед саммитом Киеву пришлось выполнить решения предыдущих «нормандских» встреч, а именно: зафиксировать на бумаге «формулу Штайнмайера», обеспечить разведение сил на трех участках линии соприкосновения - в Станице Луганской, Золотом, Петровском. После парижского саммита были сделаны новые шаги в правильном направлении», - сказала Захарова.

Она также напомнила, что 29 декабря был проведен обмен удерживаемыми лицами между Украиной и боевиками, а на линии соприкосновения стали меньше стрелять, в новогодние и рождественские праздники даже фиксировались дни полной тишины.

Читайте такжеГосдума РФ в первом чтении единогласно проголосовала за путинские изменения в Конституцию

«Все это свидетельствует о том, что при наличии политической воли и при ответственном подходе можно добиваться настоящих конкретных позитивных результатов. Хочется надеяться, что украинские власти будут демонстрировать эту волю чаще, и, к сожалению, пока с этим есть проблемы», - подчеркнула Захарова.

Как сообщал УНИАН, 10 декабря на пресс-конференции по итогам саммита лидеров «нормандской четверки» в Париже канцлер Германии Ангела Меркель выступила за адаптацию Минских соглашений к реалиям. По ее словам, Минские соглашения не являются «окаменевшим документом», для их воплощения необходима «гибкость».

В свою очередь президент РФ Владимир Путин на этой пресс-конференции допустил «гибкость» некоторых положений Минских соглашений.

При этом представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Алексей Резников заявил, что украинская сторона подготовит предложения по изменению Минских соглашений к следующей встрече лидеров стран «нормандского формата», запланированной на март 2020 года.

16 декабря в интервью УНИАН глава МИД Вадим Пристайко заявил, что Украина будет настаивать на внесении корректив в Минские соглашения для приведения их в соответствие с реалиями.