New York Times: Мы до сих пор живем в мире Сталина

На Ялтинской конференции 75 лет назад советский диктатор получил все, что хотел, и это сформировало глобальную политику на десятилетия.

Если опросить экспертов по глобальной безопасности о частях мира, которые не дают им спать в ночи, в тройку главных таких точек они занесут Украину и Крым, Корейский полуостров в Западную Европу после Brexit. По удивительному совпадению, проблемы, с которыми приходится иметь дело всем этим местам, берут свое начало с короткой конференции, которая состоялась ровно 75 лет назад.

Речь идет о встрече, которая собрала вместе на крымском курорте в Ялте главных лидеров союзников: президента США Франклина Рузвельта, премьера Великобритании Уинстона Черчилля и диктатора СССР Иосифа Сталина, - пишет New York Times. Война заканчивалась. И они хотели решить, что будет дальше.

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Среди главных проблем были границы и будущее демократических свобод в Польше, которые Рузвельт и Черчилль хотели защитить. К февралю 1945 года, однако, Красная Армия контролировала большую часть Восточной Европы.

«Кто оккупировал территории, тот и устанавливает на них свою социальную систему», - сказал Сталин. СССР был слишком мощным, чтобы с ним спорить.

Рузвельт и Черчилль требовали права на самоопределение для Польши и других стран Восточной Европы. Но, в конце концов, они смогли добиться только обещаний на бумаге, которые Запад не мог выполнить, а Сталин поднял за считанные недели. Польша была причиной, почему Великобритания пошла на войну против Германии. И Черчилль не забыл об этом в тот месяц. Вернувшись из Ялты, он попросил своих военных командиров оценить цену применения силы против Сталина, чтобы заставить его дать Польше честный выбор. Ответом на вопрос британского премьера стала необходимость применения 45-й англо-американской дивизии, нескольких польских дивизий и 100 тысяч перевооруженных немецких солдат. Командиры назвали идею войны против Советского Союза «Операция немыслимое», поскольку именно такой она и была. Через год Черчилль объявил, что «железный занавес» опустился на Европу.

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СССР развалился почти 30 лет назад. Но раскол и старые точки обострения остались. Совсем не случайно, что суть противостояния между Россией и Западом сегодня касается Крыма и части континентальной Украины, которые Владимир Путин аннексировал. Как и в 1945 году, лидеры Запада знают, что в них не так много надежных вариантов кроме морального давления, которые можно было бы применить против российских оккупантов. Сталин как-то сказал: «Бояться волков – в лес не ходить». И зайти в лес Путина кажется не менее проблематичным.

Ялтинская конференция оставила по себе и другое проблемное наследие. Одной из целей Рузвельта на встрече было убедить СССР вступить в войну против Японии, чтобы спасти миллионы американских жизней, которые, по его мнению, могли бы стать ценой вторжения на острова империи. Своевременная атака Советского Союза могла бы вынудить японскую армию сдаться. Поэтому президент США быстро согласился на требования Сталина и пошел на территориальные и другие уступки ценой Китая, который был американским союзником. Сталин тоже требовал будущих уступок от побежденной Японии.

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Через пять месяцев после того трое лидеров союзников узнали, что США испытали атомную бомбу. За считанные недели ее сбросили на Японию. Доступ к новому мощному оружию, в получении которого сомневались Рузвельт и Черчилль в частности, мог бы сделать советское вторжение на восточном фронте ненужным. Быстро поняв это, Сталин ускорил запланированную атаку против Японии. 9 августа 1945 года, через три дня после бомбардировки Хиросимы и в день атомного удара по Нагасаки, Красная Армия вторглась в оккупированную японской армией Маньчжурию и в северную часть Кореи, которую Япония контролировала с 1910 года. Советские войска быстро продвигались к 38-й параллели. На условиях, которые американские планировщики спешно написали, силы СССР приняли капитуляцию всех японских войск к северу от линии, а американские войска – на юг от нее через день после того.

Вскоре, несмотря на обещания Сталина поддержать свободную и независимую Корею, советская армия заблокировала 38-ю параллель. Корейский коммунистический лидер Ким Ир Сен приехал в Пхеньян в униформе майора Красной Армии. При поддержке войск Советского Союза он взял на себя власть на севере. С этого началось создание Северной и Южной Кореи, Корейская война, еще больший раскол региона и появление нестабильности из-за поведения династии Кима.

Другая и, вероятно, менее очевидная часть наследия Ялтинской конференции часто кроется в напряженных отношениях Британии с Францией, что отражается на всем Евросоюзе. Генерал Шарль де Голль, который возглавлял силы «Свободной Франции», настаивал на приглашении его в Ялту. Но Рузвельт, Черчилль и Сталин были против. Возмущение Де Голля было настолько большим, что во время конференции он выступил с обращением к французскому народу, в котором заявил, что не будет выполнять решения из Ялты и продолжит придерживаться независимой линии.

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Исключение Де Голля с Ялтинской встречи усилило его недоверие к тому, что он считал послевоенной англо-американской гегемонией. В 1963 году, а затем в 1967-м, он наложил вето на вступление Британии в Европейское сообщество. В 1966 году он вывел Францию из структуры командования НАТО. Британия вступила в Евросоюз в 1973 году. Если бы она присоединилась к организации раньше, она могла бы лучше интегрироваться в блок. Вряд ли можно сказать наверняка, но вполне вероятно, что через 43 года после того Brexit мог бы не состояться.

Многие считают Ялтинскую конференцию синонимом отступления или измены. В 2005 году Джордж Буш-младший назвал последствия Мюнхенского соглашения от 1938 года «распродажей» для диктатур. Ялта, без сомнения, оставила народы Восточной Европы привязанными к СССР на полвека. Но у западных лидеров было мало рычагов влияния на Сталина, тем более что СССР имел самую большую моральную позицию после войны. Ведь он понес наибольшие потери.

В других сферах, правда, Западные союзники добились многих своих целей. Рузвельт смог воплотить свою давнюю мечту создания ООН. Несмотря на то, что право вето, согласованное в Ялте, часто подрывало возможность Совета безопасности решать конфликты между большими государствами, организация стала эффективной миротворческой силой в мире. Многие ее агентства, таких как ВОЗ, выполняют ценную работу.

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Черчилль тоже добился своей цели сохранить Британскую империю. В одном случае, сохранив контроль над Гонконгом, он закрепил западный форпост под боком у Китая на много тревожных лет. И последствия этого ощутимы до сих пор. Стенограмма Ялтинской конференции многое говорит как о личности, так и о политике Рузвельта, Черчилля и Сталина. Трещины в некогда тесных отношениях спокойного, отстраненного президента США с эмоциональным премьер-министром Великобритании очевидны. Для Рузвельта это был его последний ход на мировой сцене. Будучи в заметно тяжелом физическом состоянии, он умер через два месяца после Ялты. Черчилль дожил до следующей конференции Союзников, которая прошла в немецком Потсдаме. Но через несколько дней до встречи его заменил новый премьер-министр Клемент Етли.

Лишь Сталин остался. Геополитические переговоры всегда развиваются вокруг персоналий и стратегий причастных людей. Те, чьи цели наиболее бескомпромиссны, так же как видение и желание достичь их, имеют преимущество. В Ялте Сталин показал четкое понимание деталей, жесткую решимость и способность замечать и использовать чужие слабости. Три четверти века прошли. Но Сталин до сих пор тихо влияет на глобальные дела.