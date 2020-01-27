В Турции из-под завалов спасли мать с двухлетним ребенком
После землетрясения в Турции, которое произошло 24 января, женщина и ее дочь оставались под завалами двое суток.
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После землетрясения в турецкой провинции Элазыг спасатели достали из-под завалов обрушившегося дома женщину с ребенком, сообщает Анадолу. Они провели под завалами 24 часа. Девочку двух с половиной лет достали первой. Спустя четыре часа спасатели достали ее мать.
Как сообщал УНИАН, землетрясение магнитудой 6,8 произошло вечером 24 января. Оно затронуло провинции Малатья и Элазыг. После землетрясения было зафиксировано 228 толчков магнитудой 4,0 и выше.
По состоянию на 26 января подтверждена гибель 38 человек. В больницы обратились 1607 человек, большинство из них жаловались на нервные расстройства.
[VIDEO] #Baby and #mother rescued 24 hours after #earthquake in #Elazighttps://t.co/4F8Ew2FBWTpic.twitter.com/7DGihDFZKE— ANADOLU AGENCY (ENG) (@anadoluagency) 26 января 2020 г.