В Турции из-под завалов спасли мать с двухлетним ребенком

Девочку двух с половиной лет достали первой. Спустя четыре часа спасатели достали ее мать.

После землетрясения в Турции, которое произошло 24 января, женщина и ее дочь оставались под завалами двое суток.

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После землетрясения в турецкой провинции Элазыг спасатели достали из-под завалов обрушившегося дома женщину с ребенком, сообщает Анадолу. Они провели под завалами 24 часа. Девочку двух с половиной лет достали первой. Спустя четыре часа спасатели достали ее мать.

Как сообщал УНИАН, землетрясение магнитудой 6,8 произошло вечером 24 января. Оно затронуло провинции Малатья и Элазыг. После землетрясения было зафиксировано 228 толчков магнитудой 4,0 и выше.

По состоянию на 26 января подтверждена гибель 38 человек. В больницы обратились 1607 человек, большинство из них жаловались на нервные расстройства.