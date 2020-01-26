Землетрясение в Турции: количество жертв выросло до 35 человек, еще 9 - под завалами

Во время землетрясения, эпицентр которого находился в поселке Сивридже в провинции Элязыг на востоке страны, пострадали более 1200 человек.

Количество погибших в результате землетрясения, произошедшего на востоке Турции 24 января, на сегодня возросло до 35 человек.

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Об этом заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает Deutsche Welle.

По его словам, за эти два дня экстренным службам удалось спасти жизни 45 человек. При этом спасатели считают, что еще 9 человек до сих пор остаются под завалами. Ранения в результате землетрясения получили более тысячи человек.

В своем заявлении Эрдоган также пообещал быстро восстановить разрушенные и поврежденные в результате природной катастрофы дома.

Как сообщал УНИАН, 24 января на востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 6,8. Эпицентр землетрясения находился в поселке Сивридже в провинции Элязыг.

В результате землетрясения было разрушено 76 зданий, 645 домов сильно повреждены.

Оно было настолько сильным, что ощущалось в соседних странах: Сирии, Иране и Ливане.

Министр внутренних дел Сулейман Сойлу квалифицировал землетрясение как чрезвычайную ситуацию "третьего уровня". Такая классификация предусматривает необходимость привлечения усилий на национальном уровне, но не требует просьбу о международной гуманитарной помощи.

В 2011 году мощное землетрясение вблизи городов Ван и Эрджиш на востоке Турции привело к гибели по меньшей мере 523 человек.