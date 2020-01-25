Землетрясение на востоке Турции: погибли 15 человек, сотни пострадавших

02:22, 25 января 2020
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Власти принимают все необходимые меры, чтобы свести к минимуму последствия стихийного бедствия.

REUTERS
REUTERS

На востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 6,8 балла - его эпицентр пришелся на уезд Сивирдже провинции Элязыг.

Об этом сообщает Anadolu со ссылкой на информацию профильных служб турецкого правительства. Подземные толчки зафиксировали в 20.55 по местному времени. Очаг землетрясения залегал на глубине 6,75 километров.

По данным МВД Турции, уже известно о 15 погибших. Число госпитализированных или таких, кто обратился за медицинской помощью, превышает полтысячи. В провинции Элязыг ведутся поисково-спасательные работы с целью обнаружения 30 человек, предположительно оставшихся под завалами.

Есть сведения о разрушении или повреждении нескольких зданий. 

На Закарпатье произошло землетрясение

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил соболезнования в связи с гибелью людей в результате землетрясения в провинции Элязыг и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим. Глава государства заявил, что власти принимают все необходимые меры, чтобы свести к минимуму последствия стихийного бедствия и обеспечить безопасность граждан.

Как сообщается, подземные толчки ощущались в прилегающих к Эльязыгу провинциях (Адана, Хатай, Османие, Тунджели, Газиантеп, Шанлыурфа, Малатья, Мардин, Самсун, Токат, Чорум, Мардин и Кайсери), а также на севере Сирии.

Как сообщал УНИАН, в пятницу в Таджикистане произошло землетрясение магнитудой 5,5.

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Теги: #землетрясение#Турция
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