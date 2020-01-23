New York Times: Что было бы, если бы Трамп отдал Аляску Путину?

Республиканцы, похоже, думают, что ни одно нарушение со стороны президента не может быть достаточно грубым, чтобы его отстранить от власти.

Не стоит исключать вероятность того, что рассмотрение дела об импичменте президента США будет «судом кенгуру». Конечно, это может прозвучать как оскорбление кенгуру, которые в последнее время сильно пострадали.

Президент Дональд Трамп и лидеры республиканцев в Сенате, кажется, планируют быстрjt фальшивjt разбирательство без допроса свидетелей и с ограниченной оценкой доказательств. Это напоминает один случай в Пекине, когда судили китайского журналиста. Процесс происходил в огромном судебном здании с высокими потолками, обшитыми дорогими материалами залами, хорошими микрофонами и внимательными офицерами охраны. Там было все, о чем система правосудия могла бы мечтать. Не было только правосудия, - пишет New York Times.

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В рассмотрении в США на кон поставлено основополагающую идею о том, что американский лидер отвечает за свои поступки. Без этой концепции у страны будет большая палата Сената и пылкие речи, но в демократии будет большая дыра. Без принципа равенства перед законом Сенат под руководством Митча МакКоннела просто станет американским аналогом Национальных народных собраний Китая.

Упорное нежелание МакКоннела не видеть никаких доказательств и не слушать свидетелей имеет особенно лицемерный вид. Потому что в 1999 году во время процедуры импичмента президента Билла Клинтона он поддерживал идею допросить свидетелей.

«Точно нет ничего удивительного в том, чтобы послушать свидетелей во время рассмотрения импичмента», - говорил он тогда.

Член Палаты представителей Линдси Грэм в те годы был еще более прямолинейным, заявляя: «Если есть сомнения, надо вызвать свидетелей».

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«В каждом рассмотрении, которое хоть когда-то проводились в Сенате на тему импичмента, свидетелей всегда вызывали», - говорил Грэм в 1999 году. По подсчетам демократов из Палаты представителей, по делам об импичменте за всю историю США показания давали 33 человек.

Зная о том, что советника по национальной безопасности президента США Джон Болтон называл давление на Украину «наркосделкой», почему сенаторы не хотят выяснить, что именно он имел в виду? Зачем рисковать и скрывать чужую попытку что-то скрыть?

Есть и менее спорные аргументы, которые МакКоннелл и другие используют, чтобы защитить Трампа от устранения с должности. Они могут говорить о том, что поведение президента, даже неправильная, не дотягивает до такого уровня, чтобы его лишить должности. Зато защитники Трампа и он сам ведут линию защиты, которая грозит созданием империалистического, бесконтрольного президентства. Потому что остается не понятным, что, по их стандартам, будет достаточно серьезным нарушением для импичмента. Команда Трампа даже предположила, что «злоупотребление властью» - это не якобы не основание для отстранения президента с должности.

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Трамп и его сторонники просто делают оценки без учета реальности. Это перекликается с тем, что за три года своего президентства Трамп сделал 16241 неправдивое заявление. Его адвокаты настаивают, что устранение его с должности будет означать «отмену выборов и попрание воли американского народа». Согласно этой логике, вопреки конституции, президента США вообще нельзя никогда снимать с должности. Он фактически неприкосновенен. Все согласятся, что у президента есть право давать помилование преступникам. Но что если он помилует хакеров в обмен на «расследование» против Джо Байдена? Или что если объявит, что даст помилование каждому грабителю, который ограбил банк, но при этом лоялен к Республиканской партии?

Или допустим, что лояльность Трампа к Владимиру Путину достигнет такого уровня, что он решит вернуть Аляску России. Такой сценарий как пример приводил адвокат президента США Алан Дершовиц.

«Представим, что Путин решил «вернуть» Аляску, так, как он «вернул» Крым. Представим, что президент позволил ему это сделать, потому что убежден, что у России есть законные права на «свою» исконную территорию», - писал Дершовиц в своей книге в 2018 году.

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И даже это не будет достаточным преступлением для импичмента, согласно стандартам адвоката Трампа. Сенаторы от штата Аляска должны серьезно над этим задуматься. Действительно ли не может быть никакой ответственности для дерзкого президента, который отдал Аляску Путину или Флориду Испании? Или если он помиловал ряд грабителей-республиканцев? Должны ли американцы терпеть правителя, который вышел из-под контроля и который, говоря словами «Декларации о независимости США», прибег к «целому ряду злоупотреблений и узурпации»?