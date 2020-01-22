Сенат США утвердил правила проведения суда над Трампом

За принятие правил проголосовали 53 сенатора.

Сенат США поддержал правила проведения суда над президентом Дональдом Трампом, предложенные лидером республиканского большинства Митчем Макконнеллом.

За принятие правил проголосовали 53 сенатора, против выступили 43, сообщает CNN.

Читайте такжеВ Иране предложили $3 миллиона за убийство Трампав Соответствии с одобренными правилами, сначала на суде выступят демократы из Палаты представителей, у которых будет 24 часа на представление доводов в пользу виновности Трампа. Эти 24 часа демократы могут использовать в течение трех дней.

После этого Сенат выслушает аргументы Трампа и его юристов. На представление доводов защиты также отведено 24 часа, которые он также может использовать в течение трех дней.

Потом у сенаторов будет 16 часов, чтобы устно опросить представителей защиты и обвинения.

Дополнительные четыре часа будут выделены на дискуссию между обвинением и защитой, а также между сенаторами. У сторон будет возможность требовать предоставить им новые документы или вызвать на допрос новых свидетелей.

Демократы заявляли о желании пригласить на процесс новых свидетелей. Однако, в соответствии с одобренными Сенатом правилами, сбор новых доказательств или вызов свидетелей будет проводиться только по согласованию с большинством сенаторов.

Ранее УНИАН сообщал, что в Сенате начались дебаты по делу об импичменте Трампа.