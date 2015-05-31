В Москве участников проукраинского пикета облили зеленкой и забросали яйцами

Об этом со ссылкой на журналистку Анастасию Зотову сообщает Дождь.

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По ее словам, нападавшие облили пикетчиков зеленкой и повалили на землю активиста Марка Гальперина.

НОД застал площадь зеленкой, стеклом разбитых бутылок и яйцами pic.twitter.com/viwzYsGAj9 — анастасия зотова (@Alasta_ven) May 31, 2015 Теперь активисты "Солидарности" политые зеленкой убирают за НОДом их вонючие осколки!! pic.twitter.com/aFphgLEHUo — анастасия зотова (@Alasta_ven) May 31, 2015 Тарасевич кинула в лицо пикетирующим перцем, из закидали яйцами, Елену Захарову ударили. Часть есть у меня на видео — анастасия зотова (@Alasta_ven) May 31, 2015

На видео, которое опубликовала пользователь фейсбука Алла Наумчева, видно, как несколько мужчин с символикой цветов георгиевской ленты подходят к участникам акции и начинают бить их и выдирать у них из рук плакаты.

Внимание! Видео содержит ненормативную лексику.

Срочно репост драка на пикете движения #солидарность Сейчас кремлевские провокаторы кидаются зеленкой, яйцами, говном и мочой.Полиция бездействует... Posted by Алла Наумчева on 31 Май 2015 г.

По словам Зотовой, нападавшие задержаны.