В Москве участников проукраинского пикета облили зеленкой и забросали яйцами

18:12, 31 мая 2015
Мир
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В центре Москвы активисты "Национально-освободительного движения" напали на участников пикета против политики России в отношении Украины, организованного движением "Солидарность".

twitter.com/Alasta_ven

Об этом со ссылкой на журналистку Анастасию Зотову сообщает Дождь.

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По ее словам, нападавшие облили пикетчиков зеленкой и повалили на землю активиста Марка Гальперина.

На видео, которое опубликовала пользователь фейсбука Алла Наумчева, видно, как несколько мужчин с символикой цветов георгиевской ленты подходят к участникам акции и начинают бить их и выдирать у них из рук плакаты.

Внимание! Видео содержит ненормативную лексику.

Срочно репост драка на пикете движения #солидарность Сейчас кремлевские провокаторы кидаются зеленкой, яйцами, говном и мочой.Полиция бездействует...

Posted by Алла Наумчева on 31 Май 2015 г.

По словам Зотовой, нападавшие задержаны. 

Тарасевич брызгает перцем в лицо Михаил Кригер

Posted by Anastasia Zotova on 31 Май 2015 г.
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