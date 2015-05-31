В Москве участников проукраинского пикета облили зеленкой и забросали яйцами
В центре Москвы активисты "Национально-освободительного движения" напали на участников пикета против политики России в отношении Украины, организованного движением "Солидарность".
Об этом со ссылкой на журналистку Анастасию Зотову сообщает Дождь.
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По ее словам, нападавшие облили пикетчиков зеленкой и повалили на землю активиста Марка Гальперина.
НОД застал площадь зеленкой, стеклом разбитых бутылок и яйцами pic.twitter.com/viwzYsGAj9
— анастасия зотова (@Alasta_ven) May 31, 2015
Теперь активисты "Солидарности" политые зеленкой убирают за НОДом их вонючие осколки!! pic.twitter.com/aFphgLEHUo
— анастасия зотова (@Alasta_ven) May 31, 2015
Тарасевич кинула в лицо пикетирующим перцем, из закидали яйцами, Елену Захарову ударили. Часть есть у меня на видео
— анастасия зотова (@Alasta_ven) May 31, 2015
На видео, которое опубликовала пользователь фейсбука Алла Наумчева, видно, как несколько мужчин с символикой цветов георгиевской ленты подходят к участникам акции и начинают бить их и выдирать у них из рук плакаты.
Внимание! Видео содержит ненормативную лексику.
Срочно репост драка на пикете движения #солидарность Сейчас кремлевские провокаторы кидаются зеленкой, яйцами, говном и мочой.Полиция бездействует...Posted by Алла Наумчева on 31 Май 2015 г.
По словам Зотовой, нападавшие задержаны.