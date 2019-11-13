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Импичмент Трампа: в Конгрессе США начались открытые слушания (трансляция)

18:47, 13 ноября 2019
Мир
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Дональд Трамп / фото REUTERS

Об этом передает ТСН.

Читайте такжеВ Конгрессе США назвали дату первых открытых слушаний по делу импичмента ТрампаВ первый день слушаний перед Конгрессом должны выступить поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор и заместитель помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Джордж Кент.

Слушания транслирует американское телевидение. Трансляцию с переводом на украинский ведет «Голос Америки».

В пятницу, 15 ноября, в Конгрессе заслушают бывшего посла США в Украине Мари Йованович.

Эти свидетели уже выступали перед комитетами Палаты представителей США за закрытыми дверями. Они заявили, что Трамп с помощью военной помощи и встреч в Белом доме хотел добиться от властей Украины расследования против своих политических конкурентов.

Как ранее сообща УНИАН, Трамп пообещал в ближайшее время обнародовать стенограмму первого телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.
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Теги: #Трамп#США#Владимир Зеленский