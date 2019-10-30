Bloomberg: Импичмент Трампа касается не только давления на Украину

Конгресс будет оценивать поведение американского президента в широком политическом контексте, и это должно тревожить его.

Импичмент, скажут политологи, — это дело политическое, а не юридическое. Еще в мае эксперт Джулия Азари подметила: «Даже если худшие обвинения против Дональда Трампа, озвученные его критиками, окажутся правдой, процесс, с помощью которого оппоненты будут пытаться устранить его с должности, будет чрезвычайно политическим. Не существует беспартийного, аполитичного механизма оценки злоупотреблений властью и свержения президента. Наша конституция возлагает эту ответственность на избранных народом конгрессменов (сенаторов, если говорить точно). Оправдания для такого выбора убедительны».

Что это означает на практике? Как пишет Bloomberg, когда конгрессмены будут взвешивать все аргументы относительно импичмента президента Дональда Трампа, они будут делать это в пределах большего политического контекста. Конечно, они рассмотрят улики, которые им представили, все релевантные законы и положения конституции. Но они будут рассматривать немножко больше вещей и несколько тщательнее.

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К примеру, республиканцы в Сенате будут думать о том, как их голосование повлияет на будущие выборы. Это означает оценить, будет ли Трамп в республиканском бюллетене в 2020 году и будет ли альтернатива (вероятно Майк Пенс) лучше. Республиканцы также будут размышлять над собственным политическим будущим, что создает проблему коллективного действия: пока партия действует единодушно, ее верные избиратели будут поддерживать все, что она делает. Но если небольшая фракция проголосует за отстранение президента, может появиться серьезный вызов.

Два эпизода за вторник демонстрируют, почему такой широкий политический контекст представляет угрозу для президентства Трампа. Первый из них был предсказуем. Согласно показаниям непосредственного очевидца, опубликованная Белым домом стенограмма разговора Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским была неполной. Из нее удалили наиболее вредные эпизоды. Полковник Александр Виндмен, который работает в Совете национальной безопасности США, рассказал в показаниях, что пытался отредактировать текст стенограммы, чтобы он был полный. Но его усилия отвергли. И эти его слова прозвучали через несколько недель после того, как Трамп заявил, что стенограмма разговора с Зеленским была «дословной».

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Худшее в этом не сами новые доказательства нарушения, а сигнал, который они посылают будущим союзникам Трампа. Его объяснения не просто ложные. Очень легко доказать, что они именно такие. Вероятно, Трампу наплевать на репутацию нечестного президента. Но почти все политики очень озабочены построением доверия среди своих коллег и избирателей. Не стоит забывать, что запись, которая «добила» президентство Ричарда Никсона, не была первым убедительным доказательством против него. Причиной потери должности было то, что это доказательство наконец убедило республиканцев в Конгрессе, что он им дальше врет и рассчитывает, что они будут лгать ради него. И из-за этого они будут уязвимыми. Республиканцы были правы. Как оказалось, было достаточно много политических мин, о которых общество ничего не знало еще много лет. Но если бы был проведен полный процесс импичмента, о них стало бы известно еще в 1974 году.

Второй эпизод, кажется, никак не связан с импичментом. Белый дом придумал схему, чтобы обойти обычные правила назначения министров. Это нужно для того, чтобы поставить на должность министра внутренних дел США кандидата, которого Сенат почти наверняка заблокировал бы. Это ошибка администрации на многих уровнях. Трудно преувеличить, насколько большую глупость совершил бы президент, если бы он именно сейчас настроит против себя главу большинства в Сенате Митча МакКоннела.

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Другие республиканцы увидят таким образом, что Трамп на самом деле не понимает сути его альянса с ними. Поэтому ему нельзя доверять. И даже если Трамп выберет кандидатуру, которую сенаторы могут одобрить, это все равно проблема. Потому что он отбирает у них важный рычаг влияния на исполнительную ветвь власти. Попытки Трампа раздражать республиканцев в момент, когда ему остро нужна его помощь – это плохой замысел.