New York Times: Из стенограммы разговора Трампа и Зеленского вырезали важные реплики

По словам американского военного, он настаивал, чтобы реплики все же записали в стенограмму, но они так и не появились в тексте.

Главный эксперт Совета национальной безопасности США по вопросам Украины полковник Александр Виндмен сказал следователям Палаты представителей в деле об импичменте, что из стенограммы разговора президентов Дональда Трампа и Владимира Зеленского, опубликованной Белым домом, исключены ключевые слова и фразы. Он пытался добавить их в документ, но не смог.

Об этом пишет New York Times со ссылкой на троих людей. В частности, полковник Виндмен отметил, что из текста исключили предположение Трампа о том, что у Украины есть записи, на которых бывший вице-президент Джо Байден обсуждал украинскую коррупцию. Также из текста удалены эпизоды, в которых Зеленский откровенно вспоминал о компании Burisma, на которую работал Хантер Байден.

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Виндмен, который появился на Капитолийском склоне в темно-синей военной парадной форме с наградами, сказал следователям Палаты представителей, что он пытался добавить в воссозданную стенограмму, составленную работники Белого дома, пропущенные высказывания. Но хоть некоторые его правки все же внесли, два ключевых эпизода в документе так и не появились.

Издание пишет, что показания полковника Виндмена не касаются мотива, который стоял за процессом редактирования в Белом доме. Но его слова очень вероятно заставят следователей ставить новые вопросы о том, как чиновники обращаются с телефонными разговорами президента включительно с внесением изменений в стенограмму и принятием решений перенести текст на засекреченный сервер. Также возникает вопрос, были ли это попытки скрыть наиболее сомнительные аспекты разговора.

Показания Виндмена не изменяют понимание конгрессменов сути телефонного разговора Трампа с Зеленским. Есть много других примеров, когда американский президент обращался к связанным с Украиной теориям заговора и просил начать расследование против семьи Байдена. Но показания полковника Виндмена раскрывает загадку, связанную со стенограммой. Что помощники Трампа исключили из текста в тех местах, где эллипсы обозначают пропущенные слова.

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Программное обеспечение, которое было использовано для записи телефонного разговора президентов США и Украины 25 июля, пропустило слово «Burisma» в репликах Зеленского. Об этом изданию сказали источники, осведомленные о деталях ситуации. Однако, в восстановленной стенограмме есть упоминания о «компании». Это означает, что украинский президент понимал, что она очень интересует Трампа. Согласно опубликованному тексту документа, Зеленский сказал, что украинский Генеральный прокурор «посмотрит на ситуацию, особенно в отношении компании, которую вы упоминали в этом вопросе».

Стенограмма также содержит эллипсы в трех местах, где говорит Трамп. Полковник Виндмен сказал следователям, что в том месте, где специальный знак появляется в третий раз, Трамп говорил о пленках с Байденом. Эти его слова, очевидно, касаются комментариев бывшего вице-президента, которые он сделал в январе 2018 года относительно своих усилий по устранению Генпрокурора Украины Виктора Шокина с должности. Сторонники Байдена говорят о широкой критике Шокина из-за его нежелания бороться с коррупцией. Республиканцы же безосновательно утверждают, что Байден пытался таким образом остановить расследование против его сына.