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Импичмент Трампа: Конгресс США отложил голосование (видео)

13:42, 16 октября 2019
Мир
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Отмечается, что спикер палаты представителей Нэнси Пелоси, которая инициировала импичмент, заявила, что для дальнейшего расследования в этом нет необходимости.

Тем временем от сотрудничества с Конгрессом уже отказались вице-президент Майк-Пенс и юрист Трампа Рудольф Джулиани.

Как ранее сообщал УНИАН, в Пентагоне заявили, что не будут предоставлять следователям документы о задержке военной помощи Украине. Именно это, как считают демократы, было предметом давления Дональда Трампа на президента Украины Владимира Зеленского.

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Теги: #Трамп#импичмент