Импичмент Трампа: Конгресс США отложил голосование (видео)
13:42, 16 октября 2019Мир
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По мнению спикера палаты представителей Нэнси Пелоси, для дальнейшего расследования в голосовании нет необходимости.
Конгрессмены отложили голосование за импичмент Трампа
Конгресс Соединенных Штатов пока не будет голосовать за разрешение на процедуру отзыва Дональда Трампа с поста президента.
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Отмечается, что спикер палаты представителей Нэнси Пелоси, которая инициировала импичмент, заявила, что для дальнейшего расследования в этом нет необходимости.
Тем временем от сотрудничества с Конгрессом уже отказались вице-президент Майк-Пенс и юрист Трампа Рудольф Джулиани.
Как ранее сообщал УНИАН, в Пентагоне заявили, что не будут предоставлять следователям документы о задержке военной помощи Украине. Именно это, как считают демократы, было предметом давления Дональда Трампа на президента Украины Владимира Зеленского.
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