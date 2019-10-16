Импичмент Трампа: Конгресс США отложил голосование (видео)

По мнению спикера палаты представителей Нэнси Пелоси, для дальнейшего расследования в голосовании нет необходимости.

Конгресс Соединенных Штатов пока не будет голосовать за разрешение на процедуру отзыва Дональда Трампа с поста президента.

Читайте такжеВ США задержали еще одного бизнесмена, связанного с адвокатом ТрампаОб этом говорится в сюжете ТСН.

Отмечается, что спикер палаты представителей Нэнси Пелоси, которая инициировала импичмент, заявила, что для дальнейшего расследования в этом нет необходимости.

Тем временем от сотрудничества с Конгрессом уже отказались вице-президент Майк-Пенс и юрист Трампа Рудольф Джулиани.

Как ранее сообщал УНИАН, в Пентагоне заявили, что не будут предоставлять следователям документы о задержке военной помощи Украине. Именно это, как считают демократы, было предметом давления Дональда Трампа на президента Украины Владимира Зеленского.