Коморовский назвал директора ФБР невеждой за высказывания о причастности поляков к Холокосту

Об этом он заявил в эфире TVP Info, сообщает Польское радио.

Директор ФБР Джеймс Коми во время выступления в вашингтонском Музее Холокоста 15 апреля сказал, что "во время войны много добрых людей, которые любили свои семьи, помогали соседям и ходили в костел, вместе с нацистами убили миллионы людей. По их мнению, убийцы и их партнеры из Германии, Польши и Венгрии не сделали ничего плохого, ведь они убедили себя в том, что у них не было выбора".

По словам президента Польши, эти слова не только искажают историческую правду, но и оскорбляют людей, которые помогали евреям в Польше во время Второй мировой войны.

«Эти заявления требуют реакции польского государства, реакция уже есть, но необходима также кропотливая работа над разрушением обидных для поляков стереотипов. Слова директора ФБР оскорбительны не только с точки зрения памяти о страданиях поляков во время войны, а в первую очередь учитывая тысячи Праведников народов мира из Польши, которые спасали евреев во время войны», - сказал Коморовский.

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МИД Польши уже вызвал американского посла в Варшаве, и вручил ему ноту протеста и требование извиниться за слова Коми.

Посол США в Польше Стефан Малл уже заявил журналистам, что директор ФБР наверняка не хотел обидеть поляков.

«Директор Коми наверняка не намекал, что современная Польша несет ответственность за тех преступников. Он не хотел уменьшить вклад отважных поляков, таких как профессор Карский, к делу спасения евреев от Холокоста», - сказал он.

Он уточнил, что предположение о соучастии Польши в истреблении евреев не является официальной позицией правительства США. В Twitter Малл сообщил, что будет работать над тем, чтобы исправить положение.