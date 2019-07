Блэкаут в центре Нью-Йорка: более 70 тысяч человек остались без света (фото, видео)

По меньшей мере 73 тысячи жителей Нью-Йорка остались без света в результате масштабного сбоя в системе энергоснабжения. К настоящему моменту проблема устранена.

Как сообщает NBC, блэкаут коснулся острова Манхэттен, отразился на работе городского метро и дорожном движении. Некоторые жители застряли в лифтах. Отключение света прервало шоу на Бродвее и концерт Дженифер Лопес в «Мэдисон-сквер-гарден». Прервалось также шоу музыкантов в «Карнеги Холле», они были вынуждены продолжить выступление на улице.

But still no power in the 30s on 9th Avenue. No lights and no one directing traffic. pic.twitter.com/UaZaQ3GXKP