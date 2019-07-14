Блэкаут в центре Нью-Йорка: более 70 тысяч человек остались без света (фото, видео)
По меньшей мере 73 тысячи жителей Нью-Йорка остались без света в результате масштабного сбоя в системе энергоснабжения. К настоящему моменту проблема устранена.
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Как сообщает NBC, блэкаут коснулся острова Манхэттен, отразился на работе городского метро и дорожном движении. Некоторые жители застряли в лифтах. Отключение света прервало шоу на Бродвее и концерт Дженифер Лопес в «Мэдисон-сквер-гарден». Прервалось также шоу музыкантов в «Карнеги Холле», они были вынуждены продолжить выступление на улице.
But still no power in the 30s on 9th Avenue. No lights and no one directing traffic. pic.twitter.com/UaZaQ3GXKP— Jake Offenhartz (@jangelooff) 14 июля 2019 г.
From the Hoboken side, the NYC skyline during the #blackoutpic.twitter.com/TFbvNYOM1z— Lil S. (@ThatGirlLil) 14 июля 2019 г.
Жизнь города оказалась парализована: магазины и заведения не могли работать, огромное количество людей застряли в лифтах и метро или оказались на улице без возможности выбраться с острова, пробки на дорогах. #NewYork#Manhattan#blackoutpic.twitter.com/NN4VG4AZC7— MaDel' (@Mark__Del) 14 июля 2019 г.
По меньшей мере четыре станции метро были обесточены. Жители Нью-Йорка начали публиковать в соцсетях фото из обесточенного центра города.
Информации о пострадавших в результате инцидента нет.