цей матеріал доступний українською

Блэкаут в центре Нью-Йорка: более 70 тысяч человек остались без света (фото, видео)

08:51, 14 июля 2019
Мир
56 0
Нью Йорк частично погрузился во тьму / Twitter, Lil S.

По меньшей мере 73 тысячи жителей Нью-Йорка остались без света в результате масштабного сбоя в системе энергоснабжения. К настоящему моменту проблема устранена.

Читайте такжеВ России в результате мощного наводнения погибли 12 человек (видео)

Как сообщает NBC, блэкаут коснулся острова Манхэттен, отразился на работе городского метро и дорожном движении. Некоторые жители застряли в лифтах. Отключение света прервало шоу на Бродвее и концерт Дженифер Лопес в «Мэдисон-сквер-гарден». Прервалось также шоу музыкантов в «Карнеги Холле», они были вынуждены продолжить выступление на улице.

По меньшей мере четыре станции метро были обесточены. Жители Нью-Йорка начали публиковать в соцсетях фото из обесточенного центра города. 

Информации о пострадавших в результате инцидента нет.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #США#Нью-Йорк