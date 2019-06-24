Washington Post: Урок катастрофы на Чернобыльской АЭС до сих пор не усвоен

Когда правда утопает во лжи или в огромном потоке информации, риск возникновения катастрофы растет.

Через пять лет после взрыва на Чернобыльской АЭС, летом 1991 года, СССР еще существовал. В те времена даже после поездки в зону отчуждения нельзя было ничего узнать о катастрофе. Количество погибших подвергалось сомнению. И те цифры выглядят неубедительно даже сейчас. В то время официальные данные говорили о смерти 31 человека. Научный директор зоны отчуждения говорил о примерно 7 тысяч жертв. Советские неправительственные организации говорили о значительно больших цифрах, указывая на то, что преждевременных смертей от радиации может быть до 300 тысяч.

Читайте такжеForbes: Катастрофа в Чернобыле создала самую опасную в мире скамейку

Об этом на страницах Washington Post пишет публицистка Энн Эплбаум, которая в 1991 году побывала в Чернобыле. Цифры изменились, но масштабы проблемы – нет. Сегодня нельзя точно сказать что-то о смертности, как и в те времена. Никто не измерял уровень радиации в момент взрыва на ЧАЭС, никто не наблюдал за здоровьем эвакуированных, никто даже не интересовался судьбой солдат и работников станции, которые принимали участие в ликвидации последствий аварии.

«Все, кто смотрели пятисерийный сериал «Чернобыль» от HBO или читали книгу Сергея Плохия «Чернобыль: история ядерной катастрофы», знают, что были и более глубокие проблемы. Слой за слоем ложь и обман окутывали катастрофу с самого начала. Сначала руководство реактора, а затем – Советского Союза пытались скрыть взрыв. Потом они пытались скрыть человеческие ошибки, которые привели к катастрофе. Именно поэтому точные замеры не возможно было провести, оценки не были завершены, жертв не проинформировали», - пишет автор.

Впоследствии большая ложь создала еще одну проблему. Доверие к советским институтам: медицинской, научной, политической сферам, — обвалилось. Особенно это произошло в Украине. Сплетни заменили информацию. Теории заговора вытеснили объяснения. В результате Чернобыль стал важным вдохновителем зарождения украинского движения за независимость. Чернобыль также заставил последнего генерального секретаря СССР Михаил Горбачева запустить так называемую «гласность». Он думал, что если советские институты начнут говорить правду, повторение Чернобыля можно будет избежать, а СССР выстоит. Но вместо этого советская империя тоже развалилась.

Читайте такжеThe Atlantic: «Чернобыль» напоминает, как миру повезло с распадом СССР

Со дня Чернобыльской катастрофы прошло более трех десятилетий. Но количество людей, которые хотят говорить о ней, читать о ней или смотреть драматические фильмы о ней, не уменьшается.

«Субкультура поклонников Чернобыля процветает онлайн. Но это не удивительно, потому что мы живем во времена, когда уроки, изученные в Чернобыле, стали забытыми. Внутри России вернулась культура официальной лжи. Были призывы запретить сериал HBO из-за изображения некомпетентности Советского Союза, его лживости и продажности. Каким-то образом все это оскорбляет современную Россию и память о советской империи. Поскольку национальная гордость важнее, чем правда, российский телеканал НТВ готовит собственный сериал. Он, конечно же, не будет рассказывать о настоящей истории. Вместо этого в нем будет рассказываться, что во всем виновато ЦРУ», - говорится в статье.

Читайте такжеWashington Post: Чернобыль не вписывается в выдумки Кремля о своем былом «величии»

«Мы не живем в культуре цензуры, такой как в СССР. Мы живем в культуре, в которой слишком много информации, и слова утопают в ней, а не попадают под запрет. Важные идеи и события игнорируются. Нам повезло, очень повезло, что до сих пор не случилось никакой катастрофы: ядерной или еще какой-то. Потому что если бы это произошло, мы бы вдруг обнаружили, что крах доверия настолько велик, что мы не готовы с ним справиться», - делает вывод Эплбаум.