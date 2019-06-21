Люди в Тбилиси требуют отставки главы МВД до конца дня – пригрозили бессрочной акцией "до смены власти"

Протестующие выдвинули ультиматум для главы МВД: если он не уйдет до конца дня в отставку, то начнётся бессрочная акция протеста до смены власти.

Сегодня, 21 июня вечером в центре Тбилиси снова собрались тысячи людей, которые выдвинули новое требование к правительству.

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Как сообщает Грузия News в Twitter, проспект Руставели – центральная улица грузинской столицы – заполнена людьми. На митинге у открытого микрофона выступают активисты, студенты и обычные граждане.

Протестующие выдвинули ультиматум для главы МВД: если он не уйдет до конца дня в отставку, то начнётся бессрочная акция протеста до смены власти.

«Руставели полон людьми, у микрофона практически нет политиков, выступают студенты, активисты и простые люди. Прозвучал ультиматум для главы МВД: если Гахария не уйдет до конца дня, то начнётся бессрочная акция протеста до смены власти», – говорится в сообщении.

Руставели полон людьми, у микрофона практически нет политиков, выступают студенты, активисты и простые люди.



Прозвучал ультиматум для главы МВД: если Гахария не уйдет до конца дня, то начнётся бессрочная акция протеста до смены власти — Грузия News 🇬🇪 (@GeorgiaTwits) June 21, 2019

Как сообщал УНИАН, 20 июня к зданию парламента Грузии вышли более 5 тысяч протестующих. Они требовали отставки председателя парламента Грузии Ираклия Кобахидзе, председателя Службы госбезопасности Вахтанга Гомелаури и министра внутренних дел Георгия Гахария, а также выступили против российской оккупации.

Поводом для протестов стал визит в Тбилиси российской делегации во главе с депутатом Госдумы РФ, членом КПРФ Сергеем Гавриловым. Делегация приехала на заседание Межпарламентской ассамблеи православия (МАП), которое проходило в стенах парламента. Гаврилов, который является президентом МАП, открыл заседание, сидя в кресле спикера парламента Грузии. Это вызвало протесты со стороны оппозиционных грузинских партий - «Единого национального движения» и «Европейской Грузии». Гаврилов заявлял, что его облили водой и попытались отобрать документы. Под охраной российского депутата вывели из здания, и вскоре он и другие российские делегаты улетели из Грузии.

Власти отказались выполнить требования протестующих, и митингующие попытались прорваться в здание парламента. Между демонстрантами и полицейскими начались схватки. Для разгона демонстрации полиция применила резиновые пули и слезоточивый газ. После первой попытки разгона протестующие вернулись к парламенту, столкновения с полицейскими продолжились на лестнице возле парламента. Ближе к ночи для разгона полиция применила водометы и свето-шумовые гранаты.

После нескольких часов столкновений полиция Грузии завершила операцию по разгону акции протеста.

Сегодня в СМИ появилось сообщение, что спикер парламента Грузии Ираклий Кобахидзе ушел в отставку в связи с массовыми протестами. Однако люди в пятницу снова вышли на акцию протеста.