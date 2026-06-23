Трамп восхищен украинскими ударами по РФ и теперь сомневается в возможностях Москвы, - FT

Есть признаки того, что президент США становится более склонным к оказанию более активной поддержки Украине.

Президент США Дональд Трамп был очень восхищен и воодушевлен недавней кампанией Украины по нанесению ударов по целям на территории России. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на двух источников, осведомленных о закрытых переговорах на прошедшем саммите "Большой семерки".

Высокопоставленные украинские чиновники рассказали журналистам, что результативные удары Украины подтолкнули Трампа к тому, чтобы он решился ужесточить санкции в отношении российского энергетического сектора. По их словам, есть признаки того, что президент США становится более склонным к оказанию более активной поддержки Украине.

Украинские чиновники в разговоре с журналистами заявили, что Трамп, вероятно, готов оказывать давление на Россию для прекращения войны. Однако они скептически относятся к тому, что президент США доведет свои обещания до конца.

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Собеседники издания добавили, что после встречи с Зеленским на полях саммита G7 Трамп стал больше склоняться к поставками ракет-перехватчиков для Patriot Украине, а также к предоставлению Украине лицензии на производство американских ракет. Один из украинских чиновников заявил, что все будет зависеть от дальнейших переговоров между секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустемом Умеровым и представителями США, в ходе которых будут согласованы детали.

Украинский чиновник также рассказал журналистам, что во время ужина на саммите G7 Зеленский и Трамп долго беседовали. По его словам, тогда президент США и признался, что он впечатлен недавними военными результатами Украины.

В издании напомнили, что Трамп часто меняет свое мнение относительно того, как развивается российско-украинская война. По словам источников издания, непредсказуемость президента США привела к тому, что Россия утратила веру в способность Трампа помочь российскому диктатору Владимиру Путину достичь его максималистских целей в Украине.

Трамп посоветовал Зеленскому действовать более смело в отношении России

Ранее Kyiv Independent со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника сообщало, что президент США Дональд Трамп в частной беседе посоветовал президенту Украины Владимиру Зеленскому действовать "смелее" в отношении России.

По словам чиновника, Трамп говорил о том, что на самом деле не верит, что Владимир Путин что-то сделает без давления.

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