Время апгрейда: какие популярные смартфоны потеряют поддержку уже в 2026 году

После прекращения поддержки устройства продолжают работать, но их "цифровой иммунитет" постепенно исчезает, делая их мишенью для хакеров.

Каждый Android-смартфон имеет ограниченный срок службы с точки зрения программного обеспечения и обновлений безопасности. Даже флагманские устройства крупных брендов не получают поддержку бесконечно.

Хотя такие компании, как Google и Samsung, сейчас предлагают до семи лет обновлений, это скорее исключение, чем правило для всего рынка.

До конца 2026-го сразу несколько популярных смартфонов на Android официально лишатся программной поддержки. Если ваше устройство входит в этот список, это повод задуматься об апгрейде: использование смартфона без обновлений безопасности со временем повышает риски и снижает защищенность данных, пишет BGR.

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Google Pixel 6 и Pixel 6 Pro

Pixel 6 и Pixel 6 Pro вышли в октябре 2021 года и стали последними флагманами Google с пятилетней политикой поддержки. Начиная с Pixel 7, производитель продлил поддержку до семи лет.

Учитывая, что Pixel 6 и Pixel 6 Pro вышли с Android 12, они должны получить Android 17 как последнее крупное обновление. После этого поддержка официально завершится примерно в октябре 2026 года.

Пользователям этих устройств рекомендуют рассмотреть более новые модели линейки Pixel, включая будущие Pixel 11, если важны долгосрочные обновления и безопасность.

Motorola Moto G Stylus 5G (2023)

Moto G Stylus 5G (2023) вышел в июне 2023 года и получил сравнительно короткий цикл поддержки. Оснащенный 6,6-дюймовым экраном и стилусом, похожим на ручку, смартфон поставлялся с Android 13 и получил лишь одно крупное обновление до Android 14 и три года патчей безопасности. Таким образом, окончание поддержки ожидается уже в самое ближайшее время.

Если вы все еще используете Moto G Stylus 5G (2023), есть несколько достойных вариантов для апгрейда. С учетом стартовой цены около $399, одним из самых логичных вариантов остается более новая версия линейки Moto G Stylus, особенно если вам важен стилус. Ещё одна интересная альтернатива – Nothing Phone (4a) Pro.

OnePlus 10T

OnePlus 10T, выпущенный в августе 2022 года, также подходит к завершению жизненного цикла. Смартфон получил обещанные три крупных обновления Android и 4 года обновлений безопасности. По плану производителя, поддержка завершится в августе 2026 года.

Если хочется остаться в экосистеме OnePlus, хорошей альтернативой для апгрейда считается OnePlus 15R. Он получил более крупный дисплей, в 1,5 раза больше батарею, а также вдвое больше памяти и хранилища в базовой версии. Также среди вариантов можно рассмотреть Samsung Galaxy A57 5G или Samsung Galaxy S25 FE.

Sony Xperia 5 V

Sony Xperia 5 V – компактный флагман Sony, выпущенный в сентябре 2023 года. Аппарат получил обещанные три крупных обновления Android и около четырех лет обновлений безопасности. По плану производителя, поддержка завершится в августе 2026 года.

Среди вариантов для обновления эксперты называют Samsung Galaxy S26 и Galaxy S26+, а также OnePlus 15 и Google Pixel 10 Pro, которые предлагают самые лучшие характеристики в ценовом сегменте до $1000.

Motorola Edge (2023)

Motorola Edge (2023) – еще один смартфон Motorola, который завершает цикл поддержки в 2026 году. Устройство вышло с Android 13 и получило обещанные два крупных обновления ОС и около 3-х лет патчей безопасности. Поддержка завершится

Если вы ищете замену, то в этом ценовом сегменте стоит обратить внимание на Pixel 10a и Samsung Galaxy A57 5G – все они находятся примерно в той же ценовой категории, что и Motorola Edge (2023). Если же вы хотите остаться в экосистеме Motorola, логичным вариантом будет прямой преемник – Motorola Edge (2026).

Google уже начала распространение Android 17 для совместимых устройств Pixel. Владельцам телефонов других брендов придется подождать несколько недель или даже месяцев – производители сначала адаптируют систему под собственные оболочки, такие как One UI, HyperOS, OxygenOS и ColorOS.

Ранее эксперты выбрали 5 старых смартфонов, которые смело можно брать в 2026 году. Эти устройства все еще обладают флагманской мощностью, получают долгую поддержку и при этом стоят значительно дешевле новых моделей.

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