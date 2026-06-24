Двустороннее сотрудничество с США должно вернуться в нормальное русло, – Мелони

Премьер-министр Италии добавила, что не намерена и впредь разжигать конфликт с Трампом.

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони не хочет "продолжать подогревать конфликт" с президентом США Дональдом Трампом, сообщает ANSA.

Мелони заверила, что не видит "риска негативных последствий", но уточняет, что "наше двустороннее сотрудничество с Соединенными Штатами должно вернуться в нормальное русло":

"Я не намерена и в дальнейшем разжигать конфликт. Считаю, что наше двустороннее сотрудничество с Соединёнными Штатами должно вернуться к нормальному состоянию; я также сказала об этом вчера на заседании Совета министров в связи с предстоящими встречами".

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Издание добавляет, что, по словам премьер-министра Италии, прямые нападки президента США "искренне поразили" её.

"Внешняя политика Италии будет такой же, как и в течение последних 80 лет: сохранение прочных отношений между США и ЕС – это то, на чем основана сила Запада", – заявила Мелони.

По её словам, 2 июля "правительство будет присутствовать" на приёме в посольстве США по случаю Дня независимости.

Издание отметило, что Мелони направила ещё одно, более дипломатичное сообщение, подтвердив убеждение, что Италия "должна внести свой вклад" в восстановление свободы судоходства в Ормузском проливе.

"Это будет зависеть от хода соглашения между США и Ираном, за которым правительство следит, ожидая от Брюсселя "подробностей", чтобы воспользоваться гибкостью", – добавила она.

Ссора Трампа и Мелони: что известно

Ранее УНИАН сообщал, что Мелони отреагировала на слова Трампа о том, что она якобы умоляла его о совместном фото на саммите G7. Премьер-министр Италии добавила, что была "ошеломлена" словами президента. Во время заключительной пресс-конференции "Большой семерки" Мелони заявила журналистам, что ее отношения с Трампом "остались прежними". Премьер-министр назвала рассказ Трампа о том, что она просила его сфотографироваться вместе, "выдумкой" и подчеркнула, что ни она, ни Италия никогда не умоляют.

Также мы писали, что ранее Мелони отреагировала на резкие заявления президента США Дональда Трампа в адрес Папы Римского. Понтифик раскритиковал войну в Иране и заявил, что она подпитывается "манией всемогущества". Глава Белого дома отреагировал на эти слова, заявив, что "не хочет видеть такого человека во главе Католической церкви". После этого Мелони заявила, что считает высказывания президента Трампа в адрес Святейшего Отца неприемлемыми. По её мнению, "вполне справедливо и естественно, что он призывает к миру и осуждает любые формы войны".

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