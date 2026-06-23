'Если я расслаблюсь, все будет плохо': Фреймут развенчала главный миф о себе

Раньше она жила в роскоши с помощниками, а теперь в Лондоне сама варит борщ и моет пол.

Некогда одна из самых узнаваемых телеведущих Украины Ольга Фреймут откровенно рассказала о том, как полномасштабное вторжение России перевернуло ее жизнь. До 2022 года она жила в том, что сама называет Dolce Vita: топовые каналы, куча помощников, почти полное отсутствие бытовых забот.

Сегодня она живет в Лондоне, варит борщ, моет пол и ведёт рабочие совещания одновременно. В интервью URC Radio Фреймут заявила, что жизнь за границей куда тяжелее, чем выглядит со стороны. Теперь большинство домашних, и профессиональных вопросов ей приходится решать самостоятельно, без помощников и привычной опоры.

"Я про контроль. Если я сейчас расслаблюсь, всё будет плохо. Очень много дел на мне. Я девушка в эмиграции. Мне нужно заботиться о жизни в новой стране. Это изматывает", – подчеркивает она.

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Примечательно, что уборщицу Фреймут тоже не нанимает – но не из экономии, а из-за того, что ей стыдно. Ведь апартаменты у нее небольшие.

Лондон не даёт расслабиться – и это плюс

Выбор Лондона – британской столицы – был осознанным. По словам Фреймут, ритм этого города просто не позволяет ей терять мотивацию. Лондон заставляет постоянно двигаться вперед.

Заодно ведущая развеяла один из главных мифов о себе. Миллионы зрителей из Украины запомнили ее, как "жестокого и бескомпромиссного ревизора", но, по словам Фреймут, это "лишь одна грань ее личности".

"Самый большой миф – что я очень правильная. Потому что я совсем неправильная. Это такой публичный эффект телевизионного образа. Я не могу сказать, что образ ревизора – это прямо образ-образ. Потому что это я, но в каком-то проявлении себя", – подытожила она.

Ранее УНИАН сообщал, что квартира Ольги Фреймут пострадала в результате обстрела.

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