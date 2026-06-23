МТП 'Черноморск' в 2025 году получил 229,5 млн грн прибыли и инвестирует в собственную систему ПВО

ГП "Морской торговый порт "Черноморск" по итогам 2025 года получило чистую прибыль в размере 229,5 млн грн и уплатило более 716 млн грн налогов в бюджеты различных уровней.

Об этом сообщил директор предприятия Вячеслав Безрук.

По его словам, в прошлом году порт обработал около 3,8 млн тонн грузов, что обеспечило почти 1,4 млрд грн дохода. На 2026 год предприятие планирует получить чистую прибыль в размере 225 млн грн.

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Одним из наиболее динамичных направлений стала контейнерная перевалка. Если в 2024 году порт обработал 5 421 TEU, то в 2025 году этот показатель вырос почти в четыре раза – до 21 498 TEU.

В предприятии также подчеркнули внедрение прозрачных механизмов реализации услуг через систему Prozorro.Продажи. Первый аукцион по продаже услуг по перегрузке минеральных удобрений собрал пять участников, а в ходе торгов стоимость услуги выросла.

Помимо развития операционной деятельности, порт продолжает инвестировать в инфраструктуру безопасности, обновление техники, энергетическую автономность и транспортный парк.

По словам Вячеслава Безрука, предприятие стало участником экспериментального проекта по созданию собственной составляющей системы противовоздушной обороны. В настоящее время порт работает над формированием автономной системы ПВО и координацией с частными и ведомственными подразделениями защиты.

В рамках этого проекта уже зафиксированы результаты, в частности уничтожение вражеских беспилотников типа Shahed и проведение работ по разминированию.

Также с начала 2026 года на предприятии проиндексировали заработную плату на 10%, а общий фонд оплаты труда превысил 500 млн грн.

Справка

ГП "МТП "Черноморск" является одним из крупнейших государственных морских портов Украины. Предприятие обеспечивает перевалку контейнерных, генеральных, навалочных и других грузов и играет важную роль в функционировании украинского морского экспорта в условиях войны.

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