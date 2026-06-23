ДТЭК представил План энергетического перехода для укрепления энергобезопасности и декарбонизации Украины

Компания ДТЭК запускает План энергетического перехода с целью поддержки целей Украины в сфере энергетической безопасности и декарбонизации.

Об этом говорится в сообщении ДТЭК.

"ДТЭК, крупнейший инвестор в Украине, сегодня опубликовала свой первый План энергетического перехода, в котором изложено, как Украина может построить более безопасную, устойчивую и низкоуглеродную энергетическую систему, одновременно поддерживая долгосрочное восстановление страны и ее интеграцию с Европой", – говорится в нем.

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Отмечается, что восстановление энергетической системы страны позволяет укрепить как энергетическую безопасность, так и долгосрочную конкурентоспособность благодаря инвестициям в современную, устойчивую и низкоуглеродную инфраструктуру.

В ДТЭК подчеркнули, что возобновляемые источники энергии, системы хранения энергии и другие решения в сфере распределенной энергетики играют важную роль в укреплении устойчивости, одновременно способствуя долгосрочной декарбонизации Украины.

"Разработанный на этом фоне План энергетического перехода компании ДТЭК учитывает уникальные вызовы, связанные с ведением деятельности в стране, находящейся в состоянии войны, насущные потребности энергетической системы Украины и поддержку "зеленой" программы Европы", – подчеркнули в компании.

В частности, в плане обозначено, как компания ДТЭК будет способствовать энергетической трансформации Украины через четыре стратегических приоритета: выполнение наших обязательств по отказу от угля в Украине, увеличение инвестиций в возобновляемые источники энергии, модернизацию электросетей и внедрение низкоуглеродных решений, которые смогут укрепить как энергетическую безопасность, так и процессы декарбонизации.

"Один из важнейших вопросов, стоящих перед Украиной в процессе восстановления, – это как найти баланс между потребностью в энергетической безопасности и энергетическим переходом. В ДТЭК мы считаем, что эти два аспекта взаимодополняют друг друга. Энергетическая система, которую мы восстанавливаем, должна быть более устойчивой, маневренной и способной лучше противостоять будущим потрясениям", – отметил директор по устойчивому развитию ДТЭК Джефф Отем.

В то же время он добавил, что энергосистема должна поддерживать долгосрочные амбиции Украины в области декарбонизации и интеграции с Европой.

Ранее сообщалось, что с начала полномасштабного вторжения ДТЭК Рината Ахметова инвестировал 2,4 млрд евро в поддержку работы энергосистемы.

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