ТОП-5 стильных вариантов низа на это лето: рейтинг от Андре Тана (видео)

Один из вариантов придает ощущение old money.

Украинский дизайнер Андре Тан показал и рассказал о своей топ-5 низов летнего гардероба этого года.

В видео на своей странице в Instagram он собрал варианты нижней части наряда, которые "действительно "вытягивают" образ и подходят к любому гардеробу".

Так, первыми Тан назвал атласные брюки, которые выглядят "очень женственно и непринужденно". Их можно сочетать с футболкой, топом или жакетом.

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Второе место занимают бермуды и кюлоты. Благодаря их высокой посадке подчеркивается рост, а фигура выглядит стройнее.

Кроме того, дизайнер рекомендует носить светлые джинсы: белоснежные, бежевые или нежно-розовые.

"Они придают элегантность, чистоту и ощущение old money", – отметил он и добавил, что такие брюки легко сочетаются с любым верхом.

Также в рейтинге белые брюки, подходящие на каждый день, "создают сдержанный и дорогой образ".

Тан также упомянул юбки прямого кроя любой длины: мини, миди или макси.

"Выбирайте плотную ткань, чтобы она держала форму и скрывала мелкие недостатки фигуры", – сказал модный эксперт.

Где брюки – там и педикюр

Как сообщал УНИАН, ранее эксперты по моде рассказали, в какие цвета в этом году лучше красить ногти на ногах и что будет особенно актуально. Речь идет о темных цветах, пастели, микрофренче и перламутре.

Что касается тёмных цветов, то вишневый, бургундский, красное дерево, черничный, шоколадный и чёрный оказались на пике популярности летом. Особенно красиво такие оттенки смотрятся на загорелой коже.

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