Пары, которые ложатся спать в разное время, намного счастливее: вот 5 причин почему

Разное время сна может улучшить некоторые аспекты жизни.

У некоторых пар один партнёр спит до трёх часов дня, пока другой давно на ногах с девяти утра. И засыпают они тоже в разное время. Когда "соня" наконец выходит из спальни, его встречают улыбкой и "добрым утром" – невзирая на послеполудённый час.

Для многих пар, особенно тех, кто работает из дома и сам выстраивает расписание, именно так выглядит обычный день. Но это нередко вызывает вопросы со стороны. Общество привыкло считать, что "правильная" пара ложится спать вместе – этот образ десятилетиями транслировали кино и телевидение, пишет Your Tango.

Когда люди узнают, что партнёры засыпают в разное время, они порой воспринимают это как признак проблем в отношениях. Но это не так.

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То, как наша культура определяет понятие партнёрства, меняется – однако застрявшим стереотипом остаётся именно общее время сна. Вот несколько причин, по которым ложиться спать в разное время может быть лучше и для вас, и для ваших отношений.

Наш мозг может быть устроен именно так

Нейропсихиатр Луэнн Бризендин в своих бестселлерах о мужском и женском мозге исследует, как гормоны влияют на наше поведение.

В книге "Мужской мозг" она обнаружила, что тестостероновые рецепторы в мозге мужчины перезагружаются позже ночью – из-за чего он просыпается позже, чем женщины. Так что привычка мужа допоздна играть в видеоигры может быть не совсем его виной: его гормоны так устроены.

Бризендин подвергалась жёсткой критике – её обвиняли в том, что она создала "большое оправдание на 262 страницы" для мужчин. Но её книги не оправдывают, а лишь объясняют, почему паре может быть трудно ложиться спать в одно время.

Гормоны – мощная сила, с которой не поспоришь, но можно изменить своё поведение и отношение к расставанию на ночь и найти новые способы близости помимо совместного сна.

Это улучшает близость

Близость – это прекрасно и здорово в любых отношениях. Но разное время сна – настоящая проверка эмоциональной и интимной зрелости, потому что партнёры больше не полагаются на фиксированный момент, чтобы побыть вместе.

Спят все – а значит, возможность для романтики всегда есть. Но теперь, когда общего времени сна нет, нужно проявлять изобретательность. Когда одного партнёра нет рядом утром, можно оставить кофе и записку.

Важно стараться не вставать слишком рано и не залёживаться слишком долго, чтобы иметь достаточно времени бодрствовать вместе – и ночью делить постель.

Просыпаться без партнёра в кровати непривычно для обоих – но именно это заставляет ценить каждый момент вместе. Пары находят ритуалы и моменты, которые работают именно для них, – и влюбляются снова и снова.

Раздельный сон экономически выгоднее

Многие пары начинают спать в разное время именно потому, что этого требует работа. Те, кто работает посменно, не имеют стабильного времени сна и не всегда могут позволить себе роскошь засыпать рядом с партнёром.

Вместо того чтобы расстраиваться из-за отсутствия общего времени сна, стоит просто принять это как данность.

Тёмные шторы, мелатонин и тихая комната в доме помогают выспаться не хуже, чем если бы партнёр лежал рядом – плюс есть дополнительный заработок.

Это делает обоих продуктивнее

Если один партнёр просыпается раньше, у него появляется несколько часов в одиночестве – и это время можно использовать для самых важных задач.

Когда "ранняя пташка" уходит спать, "ночная птица" расслабляется – но до этого делает то, что нужно, особенно если это шумно, пока второй ещё бодрствует.

Найти такой ритм требует времени, и с детьми это становится ещё сложнее – но возможно. Только собственные действия определяют продуктивность, а не время восхода и заката.

Это стимулирует творчество

Раньше люди не спали восемь часов подряд. На самом деле они просыпались посреди ночи, занимались чем-то творческим и снова засыпали.

Проснуться в одиночестве, с чашкой кофе, пока медленно приходишь в себя, – это помогает прочистить голову.

Воображение начинает работать. У "ранних пташек" лучшие идеи рождаются утром, у "ночных сов" – поздно вечером. Время наедине с собой открывает творческий потенциал – найти его днём, когда рядом партнёр, бывает куда сложнее.

И наконец – когда пара с разным временем сна наконец засыпает вместе, например в отпуске, это всё равно остаётся новым переживанием. Каждый такой момент – как будто влюбляешься заново.

Ранее УНИАН сообщал, что жители самой счастливой страны в мире произносят эти 4 фразы каждый день.

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