Нацбанк оштрафовал 'Укрпочту' на сумму свыше 2,5 миллиона гривень

"Укрпочта" обязана уплатить штраф в течение 14 календарных дней.

Национальный банк Украины оштрафовал"Укрпочту" на сумму более 2,5 миллиона гривень за нарушение требований законодательства Украины, сообщает пресс-служба регулятора.

В НБУ отметили, что причиной штрафа в размере 2 544 900 грн стало нарушение требований:

Закона Украины "О платежных услугах";

Инструкции о порядке организации кассовой работы банками и проведения платежных операций поставщиками платежных услуг в Украине;

Правил хранения, защиты, использования и раскрытия тайны поставщика платежных услуг;

Положения о порядке эмиссии и эквайринга платежных инструментов.

Отмечается, что "Укрпочта" теперь обязана уплатить штраф в течение 14 календарных дней со дня доведения решения комитета до сведения компании.

Видео дня

Кроме того, НБУ обязал "Укрпочту" устранить нарушения требований законодательства, регулирующего деятельность на платежном рынке, и принять меры для недопущения таких нарушений в дальнейшей деятельности до 30 сентября текущего года.

"Укрпочта" – что известно

23 июня в НБУ заявили, что гендиректор "Укрпочты" Игорь Смилянский не соответствует требованиям профессиональной пригодности. Таким образом, Нацбанк требует отстранения Смилянского от руководства компанией и назначения нового руководителя в течение двух месяцев.

Генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смилянский отреагировал на решение НБУ о его увольнении. По его словам, решение регулятора о его несоответствии требованиям профессиональной пригодности является якобы попыткой приостановить создание почтового банка.

Вас также могут заинтересовать новости: