Россия производит в восемь раз больше ракет, чем ЕС, – Кубилюс

Он рассказал, чем обусловлен успех украинского оборонного сектора.

В прошлом году Россия произвела примерно в восемь раз больше ракет, чем страны Европейского Союза. Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на заявление Андрюса Кубилюса, европейского комиссара по вопросам обороны и космоса.

Так, во время Европейского саммита по обороне и безопасности в Брюсселе он назвал количественные показатели производства ракет.

"В прошлом году Россия произвела 2 000 ракет – баллистических и крылатых. Мы в Европе произвели лишь 250 крылатых ракет и ни одной баллистической. Украинцы в прошлом году начали производить ракеты Flamingo. В этом году они произведут 700 таких ракет", – отметил политик.

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Кубилюс назвал эту разницу серьёзной проблемой для европейской безопасности и подчеркнул необходимость ускорить принятие решений в сфере оборонного производства.

Успех Украины и европейская оборонная промышленность

Еврокомиссар также отметил, что успех украинского оборонного сектора связан с подходом к созданию вооружений по принципу "достаточно хорошо" – систем, которые можно быстро и массово производить для нужд фронта.

"Наша промышленность хочет начать производить вооружение по тому же принципу – "достаточно хорошее" – и в больших масштабах. Но производители говорят: посмотрите на регулирование. Действующие правила требуют и дальше производить слишком сложные и дорогие системы", – пояснил он.

Так, Кубилюс призвал Евросоюз пересмотреть часть регуляторных требований, чтобы европейская оборонная промышленность могла быстрее наращивать производство вооружений, необходимых как для собственной безопасности, так и для поддержки Украины.

Элитные европейские ракеты

Как сообщалось, ранее Кубилюс отмечал, что Европа должна нарастить производство оружия и отказаться от сложных и дорогих "элитных" ракет. Он также призвал страны открыть свои запасы вооружения для поставок в Украину.

По его словам, Украина могла бы закупать оружие в ЕС из имеющихся запасов, используя средства в размере 60 миллиардов евро из кредита на сумму 90 млрд евро.

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