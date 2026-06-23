ДТЭК вошел в ТОП-5 рейтинга лучших работодателей для ветеранов

Компания ДТЭК вошла в ТОП-5 лучших работодателей для ветеранов.

Об этом свидетельствует рейтинг delo.ua.

В нем отмечается, что в компании действует комплексная корпоративная программа поддержки ветеранов-сотрудников "ПроВетеран", охватывающая весь путь от мобилизации до профессиональной адаптации и развития карьеры.

Видео дня

В частности, в рамках программы каждый ветеран-сотрудник получает индивидуальное сопровождение координатора – коллеги-ветерана или HR-специалиста.

Кроме того, обучение ветеранов интегрировано в систему подготовки кадров. Они проходят восстановление профессиональных навыков, переквалификацию, теоретическую подготовку продолжительностью 1–1,5 месяца с последующей практикой и карьерное консультирование.

Ветераны также имеют доступ к расширенному пакету медицинского страхования "Ветеран+", психологической поддержке и программам реабилитации.

Ранее ДТЭК Рината Ахметова признали компанией с лучшей программой поддержки ветеранов.

Вас также могут заинтересовать новости: