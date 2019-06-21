Грузинский писатель объяснил, зачем Россия спровоцировала протесты в Тбилиси

Он отметил, что открытого акта российской агрессии против Грузии ожидать не стоит, поскольку страна имеет действующие гарантии безопасности Вашингтона.

Последние события в Грузии спровоцированы в основном неприятием в Кремле факта сближения страны с НАТО.

Об этом сообщил в интервью изданию "Апостроф" грузинский писатель Олег Панфилов.

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Он отметил, что открытого акта российской агрессии против Грузии ожидать не стоит, поскольку страна имеет действующие гарантии безопасности Вашингтона.

"Есть договоры с США, есть хартии еще 10-летнего срока давности. Там говорится, что любая попытка нападения на Грузию будет расценена как нападение на США. У них единственный шанс - укрепить пророссийскую власть здесь, что уже становится проблематично", - заявил Панфилов.

По словам писателя, на ближайшем саммите альянса должны были быть приняты несколько решений по вопросу евроатлантической интеграции Грузии.

"Россия очень бы не хотела, чтобы Грузия стремилась к интеграции с НАТО. В связи с этими событиями будет политическая напряженность в стране ... Косвенно Россия довольна тем, что произошло. Тем более, что это произошло в совершенно в российском стиле - людей надо убивать по любому поводу. Что касается остального - это теперь зависит от населения Грузии. Если оно будет молчать, что вряд ли возможно, Москва останется в выигрыше. Потому что нынешняя пророссийская власть воспользуется ситуацией и откажется от ситуации с НАТО и Евросоюзом", - добавил он.

Напомним, жители городов Грузии вышли на протест после выступления депутата Госдумы РФ Сергея Гаврилова в парламенте страны. После этого оппозиция в Грузии вместе с митингующими приступила к штурму парламента. Произошли масштабные столкновения с полицией, пострадало несколько сотен человек.