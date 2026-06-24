Зеленского не будет на конференции в Гданьске: Туск рассказал, что думает об этом решении

По его мнению, это означает, что, возможно, конференция пройдет даже более слаженно, без лишнего напряжения.

Глава польского правительства Дональд Туск заявил, что воспринимает отсутствие президента Украины Владимира Зеленского на Международной конференции по восстановлению Украины в Гданьске как "жест деэскалации напряженности", сообщает Укринформ.

Туск отметил, что находится в контакте с премьер-министром Украины Юлией Свириденко по поводу ее участия в этом мероприятии.

"Я нахожусь в постоянном контакте с госпожой премьер-министром Юлией Свириденко. Она сообщила мне, что возглавит делегацию (на конференцию в Гданьске – прим. ред.). Что касается меня, то я не разочарован. На мой взгляд, это означает, возможно, даже более слаженное проведение конференции, без ненужной напряженности, и я воспринимаю это как жест деэскалации напряженности", – сказал премьер Польши.

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Издание подчеркнуло, что конференция по вопросам восстановления Украины (Ukraine Recovery Conference 2026) в Гданьске 25–26 июня должна стать одной из ключевых международных площадок для привлечения инвестиций, развития партнерств и продвижения практических решений для восстановления нашей страны.

Прогнозируется, что в мероприятии примут участие около 1000 компаний: треть из них – украинские, треть – польские, остальные – международные.

Напряженность между Украиной и Польшей: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что, по мнению Туска, втягивание польских и украинских политиков в конфликт, вызванный присвоением названия, связанного с УПА, одному из подразделений в Украине, является серьезной стратегической ошибкой. Глава польского правительства подчеркнул, что это может дорого обойтись обеим странам "как в деловом плане, так и в геополитическом, а также с точки зрения репутации". По словам Туска, в политике ошибка хуже преступления.

Также мы писали, что в Bloomberg отметили, что исторические обиды угрожают сорвать двухдневную встречу по восстановлению Украины в Польше. Поясняется, что изначально конференция была призвана помочь польским компаниям получить контракты на восстановление, стоимость которого Всемирный банк оценивает в колоссальные 524 миллиарда долларов. Однако ситуация обострилась после того, как президент Польши Кароль Навроцкий принял решение лишить своего украинского коллегу Владимира Зеленского высшей государственной награды. Издание отметило, что польские компании уже активно готовились к масштабному выходу на украинский рынок.

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