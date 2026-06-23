Украинские дроны разрушают главный символ Путина: WP о том, как Крым превращается в остров

Даже в Севастополе, крупнейшем городе Крыма, резервуары на автозаправках пусты, а уличное освещение отключают.

В оккупированном Крыму продолжается топливный кризис, есть проблемы с водой. Газета The Washington Post описала, как удары ВСУ по логистике российских военных меняют жизнь жителей полуострова и туристов. Говорится, что семьи, направляющиеся из Москвы в отпуск в Крым, запасались канистрами с бензином и продуктами питания – словно отправлялись в зону боевых действий.

Авторы напомнили, что украинский Крым РФ оккупировала и аннексировала в 2014 году, а "для Владимира Путина он стал едва ли не главным трофеем, олицетворением его видения России как сверхдержавы и ключевым логистическим узлом для обеспечения боевых действий на юго-востоке Украины".

Однако это видение всё больше рушится. В последние недели Украина фактически начала блокировать Крым, используя дроны средней и большой дальности. По словам украинских представителей в сфере безопасности, беспилотники уничтожают дороги и другую инфраструктуру, с помощью которой враг перебрасывает на фронт войска и вооружение. Под ударами также оказались железнодорожные мосты, контрольно-пропускные пункты, понтонные переправы и нефтеперерабатывающие объекты, что привело к дефициту топлива на полуострове.

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Назначенные Россией оккупационные власти Крыма в минувшие выходные даже приостановили выдачу топлива – в частности, для тех, у кого были талоны. Это стало частью масштабного топливного кризиса, затронувшего значительную часть юга и запада России.

Под угрозой – туристический сезон.

Из-за сложившейся ситуации резко сократилось количество российских туристов, которые после аннексии массово приезжали в Крым на отдых. А именно летний сезон является одним из главных источников доходов для экономики полуострова.

В последние дни украинские атаки, направленные на изоляцию Крыма, только усилились. Это часть стратегии, призванной заставить обычных россиян ощутить последствия войны. В рамках этой кампании Украина также проводила масштабные атаки дронами по Москве, говорится в статье.

В Севастополе в понедельник и вторник на автозаправках были пустые резервуары, а уличное освещение отключали для экономии электроэнергии, сообщил так называемый губернатор города Михаил Развожаев.

Также сообщается о нехватке воды в различных районах полуострова. Жителей призвали не пользоваться кондиционерами, несмотря на жару, а движение некоторых поездов было сокращено как минимум на несколько дней.

Паромы не работают, детей эвакуировали из "Артека"

Украинские беспилотники также поразили три из пяти автомобильных паромов в районе Керченской переправы между Крымом и Таманским полуостровом РФ. Работа переправы была остановлена, а около 700 автомобилей остались заблокированными с российской стороны.

Даже знаменитый детский лагерь "Артек" на южном побережье Крыма, который российские власти использовали как символ государственного престижа, был вынужден отменить летние смены и эвакуировать детей.

"Я читал о горящих бензовозах, грузовиках и дронах и представлял, что нам придется ехать через настоящую зону боевых действий. Дронов мы не видели, но видели бензовозы – в том числе и те, которые подверглись ударам. На заправках местные жители стояли в очередях по восемь часов и более, чтобы получить топливные талоны", – рассказал The Washington Post один из туристов из Москвы на условиях анонимности.

Значение для оккупационной армии

Отмечается, что без стабильного доступа к Крыму российские войска могут столкнуться с серьезными проблемами на наиболее активных участках фронта, где Украина в последние месяцы проводит интенсивные контратаки.

"В ближайшем будущем Крым превратится в остров. И это может иметь очень неожиданные последствия для россиян", – заявил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров. В конце мая украинские военные объявили о начале так называемой "логистической блокады" Крыма, пообещав систематически уничтожать российскую логистику, склады, технику, командные пункты и маршруты снабжения.

Уязвимая "сухопутная переправа"

После аннексии географическое положение Крыма стало проблемой для Кремля, ведь у полуострова не было прямого сухопутного сообщения с Россией. Именно поэтому Москва построила Керченский мост стоимостью около 4 миллиардов долларов. Путин торжественно открыл его в 2018 году, лично проехав по мосту за рулем грузовика.

Одной из официально заявленных целей полномасштабного вторжения России было создание сухопутного коридора в Крым через оккупированные районы востока Украины. Таким маршрутом стала трасса Р-280, проходящая через захваченные украинские города Мелитополь и Мариуполь.

Авторы пишут, что благодаря развитию украинских беспилотников средней дальности, а также использованию американских дронов Hornet с элементами искусственного интеллекта, Киев получил преимущество в воздушной войне беспилотников. Это позволяет наносить удары по всему сухопутному коридору в Крым, в частности по топливным заправкам.

Топливный кризис и пустые пляжи

С конца мая Украина также атаковала нефтяные терминалы, нефтеперерабатывающие заводы и три ключевых пункта сообщения между оккупированными территориями материковой Украины и Крымом – Армянск, Геническ и Чонгар. По данным украинских военных, по Чонгару только в июне наносились удары как минимум три раза.

Один из беспилотников поразил железнодорожный мост на линии Керчь – Джанкой, по которой российские войска перевозят технику и топливо на южный фронт. Это вызвало пожар и поставило под угрозу как грузовые, так и пассажирские перевозки.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, сейчас для оккупантов практически не осталось безопасных дорог на юге и востоке Украины.

"Это еще одно доказательство того, что для оккупантов не будет спокойных времен на нашей земле. Это отражается и в дефиците – прежде всего топлива – в Крыму и других оккупированных регионах", – сказал глава государства.

После взрыва на Керченском мосту в 2022 году, когда в результате украинской атаки загорелись цистерны с топливом, перевозка топлива по этой переправе была запрещена. В то же время мост до сих пор остается основным путем, по которому российские туристы добираются до крымских курортов, говорится в статье.

Однако туристические ассоциации РФ уже сообщают о падении количества бронирований примерно на 50% по сравнению с маем.

"Дефицита продуктов мы не заметили – разве что не хватало гречки и сахара. Мы путешествовали по Крыму, и пляжи были совершенно пустыми", – рассказала семья туристов из Москвы.

"Мазута в воде мы не видели, хотя местные говорили, что иногда на скалах появляются его следы".

Формально туристический сезон в Крыму не отменен, но его перспективы остаются крайне неопределенными. Известные пророссийские военные блогеры уже призывают власти предупредить граждан об опасности поездок.

Значение ударов по Крыму

Напомним, в Украине назвали крымскую кампанию важным стратегическим событием, которое может помочь положить конец войне. Атаки на полуостров происходят параллельно с ударами украинских беспилотников по другим российским городам. Как считают иностранные аналитики, в совокупности эти атаки подчеркнули, насколько резко снижается способность кремлевского диктатора Владимира Путина изолировать российское общество от последствий войны.

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