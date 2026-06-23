'Очень многого себе не позволяла': Тополя откровенно рассказала о браке с бывшим мужем

Она объяснила, чего у неё не было раньше и что изменилось сейчас.

Украинская певица Елена Тополя отметила, что в браке с лидером группы "Антитіла" Тарасом Тополей "очень многое себе не позволяла". Об этом она рассказала в интервью WoMo, отвечая на вопрос о расставании с мужем и о том, существует ли формула, как строить новые отношения с человеком, с которым все было общим.

"Все мы очень разные, и у всех отношения складываются по-разному. Идентичных пар не существует. Поэтому и советов я дать не могу", – сказала певица и добавила, что в любой паре два человека изучают друг друга и, прежде всего, – себя: в разных ситуациях и обстоятельствах.

"Я поняла, что очень многого себе не позволяла. Не позволяла быть собой: в творчестве, в общении, в самовыражении", – отметила Тополя.

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По её словам, такие ситуации заставляют посмотреть с другой стороны на жизнь и на людей, которые присутствуют в твоей жизни.

"Это совсем другое осознание. Советов никаких нет, просто каждый изучает себя на основе того опыта, который он получает", – сказала артистка.

Она добавила, что опыт – это рост и взросление, когда нужно более ответственно относиться к себе и к своей жизни, а также обращать внимание на все, что тебя окружает.

"Ты имеешь право создавать то, что хочешь видеть в своей жизни, и работать над этим. Расти духовно, развиваться, становиться человеком с более тонким восприятием, но при этом выстраивать свои границы", – подчеркнула Тополя.

Она отметила:

"Это как раз то, чего у меня не было раньше. И сейчас изменилось отношение к личным границам, своим правилам и мнениям, которые не могут быть нарушены под влиянием другого человека. Доверять себе и идти по жизни, руководствуясь собственными решениями, а не чьими-то мнениями. Это важные решения, которые сильно меняют человека".

Развод певцов

Как сообщал УНИАН, Тарас и Елена Тополи объявили о разводе в конце 2025 года. Они прожили в браке более 12 лет и имеют троих общих детей.

Впоследствии Тополя рассказал о жизни после развода с Еленой. Сейчас он живет отдельно, ведь общую квартиру оставил бывшей жене и детям.

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