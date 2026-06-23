Союзные армии должны адаптироваться к этой форме ведения войны в течение ближайших пяти лет.

Организация Североатлантического договора ведет подготовку к будущим вооруженным конфликтам, в которых ключевую роль будут играть тысячи беспилотных аппаратов, управляемых единой системой искусственного интеллекта.

Как сообщает издание The Times со ссылкой на заявление представителя Стратегического командования НАТО по вопросам трансформации (SACT) в Европе, генерал-майора Адриана Чолпони, союзные армии обязаны адаптироваться к этой форме ведения войны в течение ближайших пяти лет.

По словам генерала, следующим этапом эволюции беспилотных систем станут масштабные роевые атаки, когда тысячи дронов будут координироваться из единого центра – человека-оператора или базового "материнского" беспилотника.

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Чолпони подчеркнул, что интегрированные роботизированные системы на суше, в море и в воздухе кардинально меняют классическое военное мышление, сочетая массовость и точность, а государства, не имеющие доступа к таким технологиям, будут вынуждены присоединяться к блокам безопасности или капитулировать перед агрессорами.

Свои выводы генерал-майор озвучил во время визита в Украину, где использование беспилотных технологий уже оказывает серьёзное влияние на логистику и наносит значительные потери подразделениям на линии фронта. Он отметил, что украинские военные уже экспериментируют с первыми образцами роев дронов, оснащенных ИИ для наведения на цель под управлением одного контролера, хотя масштабы их применения пока остаются ограниченными.

Использование украинских разработок

По оценке представителя НАТО, в перспективе разрушительный потенциал роев БПЛА может сравниться с ядерным оружием как фактор стратегического сдерживания. В то же время Чолпони констатировал, что нынешняя технологическая революция значительно опережает консервативные и бюрократизированные системы закупок западных стран, которые критически отстают от темпов развития военно-промышленного комплекса Российской Федерации.

Технологический разрыв в технологиях

Для преодоления этого технологического разрыва генерал НАТО призвал страны Запада полностью перестроить закупочные процессы по украинской модели. Вместо длительного поиска крупных и дорогостоящих платформ Альянсу необходимо стимулировать рыночную конкуренцию, создавать военные лаборатории и предоставлять фронтовым подразделениям прямой доступ к закупке и тестированию более дешёвых беспилотных систем на основе внутренних отзывов. В качестве примера он привёл стремительный рост числа оборонных компаний в Украине, где в каждом секторе – от воздушных дронов до средств радиоэлектронной борьбы – работают сотни разработчиков.

В заключение Чолпони подчеркнул, что в современных реалиях ни одна армия не способна продержаться на поле боя даже сутки без эффективных технологий противодействия беспилотникам, а дальнейшее развитие автономных систем может принести миру как стабильный мир, так и полный хаос.

Опыт Украины для стран Альянса

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Вооруженные силы Украины по своей боеспособности не уступают российской армии, а глава Кремля Владимир Путин продолжает терять позиции как на поле боя, так и в политической плоскости. Соответствующее заявление глава государства сделал в комментарии для СМИ с помощью голосового сообщения в мессенджере WhatsApp. Зеленский подчеркнул, что на сегодняшний день Украина де-факто обладает второй по силе армией в НАТО, способной на равных противостоять войскам РФ, в связи с чем Альянс юридически заинтересован в присоединении Украины, и этот статус уже признан международными лидерами.

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