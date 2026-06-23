Пассажиры Ryanair обнаружили в самолетах 'секретный бизнес-класс': что скрывает 29-й ряд

Несмотря на явный юмористический характер видео, некоторые люди поверили в существование "секретной" розетки.

Пассажиры Ryanair утверждают, что обнаружили на самолетах лоукостера своеобразный "секретный бизнес-класс" с дополнительными преимуществами, о которых многие даже не догадываются. Как пишет The Mirror, те, кто хотя бы раз летал рейсами Ryanair, хорошо знают: авиакомпания отказывается от многих привычных для пассажиров удобств, чтобы удерживать цены на билеты как можно ниже.

В частности, в самолетах предусмотрено меньше пространства для ног, чтобы разместить больше кресел, а за выбор места или дополнительный багаж приходится доплачивать. Несмотря на это, пассажиры регулярно просят перевозчика ввести дополнительные услуги, которые сделали бы перелеты более комфортными.

В ответ Ryanair нередко шутит в соцсетях, намекая на "обновления" или премиальные услуги, после чего признается, что не намерена внедрять их на самом деле.

Видео дня

"Секретный бизнес-класс" в 29-м ряду

Недавно авиакомпания опубликовала видео одной из пассажирок, которая заявила, что определенный ряд в самолетах Ryanair является настоящим "секретным бизнес-классом", поскольку обладает особенностью, которой нет в других местах.

"Все знают, что только места в 29-м ряду Ryanair оснащены собственной розеткой", – сказала женщина в ролике, демонстрируя, как вставляет зарядное устройство в якобы электрическую розетку, расположенную за откидным столиком.

Впрочем, пользователи быстро обратили внимание, что эта "розетка" подозрительно напоминает обычную наклейку.

Сам перевозчик решил продолжить розыгрыш и снял видео-ответ.

"Это наш бизнес-класс. Там ещё и фонтан есть", – пошутили представители компании.

К сообщению они добавили отредактированное фото салона самолета, на котором между рядами кресел красовался большой декоративный фонтан.

Есть ли в самолетах Ryanair настоящие розетки

Нет. Самолеты Ryanair не оборудованы электрическими розетками для пассажиров, а также не имеют USB-портов или других встроенных средств зарядки устройств.

Причина проста: флот авиакомпании полностью адаптирован под бюджетные перевозки, где приоритетом является минимизация затрат.

Перевозчик рекомендует пассажирам заряжать все устройства ещё до посадки на рейс. Кроме того, разрешается брать с собой портативные зарядные устройства и запасные литиевые аккумуляторы в ручной клади.

Однако существуют определенные ограничения: емкость батарей и портативных зарядных устройств не должна превышать 100 Вт·ч (Wh). Также их необходимо держать при себе или в небольшой сумке, размещенной под креслом впереди.

Не все поняли шутку

Несмотря на очевидный юмористический характер видео, некоторые пользователи все же поверили в существование "секретной" розетки.

"Не может быть! Я сидел в 29-м ряду и даже не проверил", – написал один из комментаторов.

"На прошлой неделе дважды летал в 29-м ряду. Это действительно топовый уровень", – пошутил другой пользователь.

Третий добавил: "Невероятно, это первый раз в истории, когда Ryanair нас послушала".

Впрочем, нашлись и те, кто сразу раскусил шутку.

"Да это же обычная наклейка", – отметил один из зрителей.

Некоторые пассажиры даже предложили свои версии того, какой ряд можно считать настоящим "бизнес-классом" Ryanair.

"В 36-м ряду больше места для ног, а ещё там работает приветливый и готовый помочь персонал", – написал один из пользователей, намекая на то, что этот ряд расположен рядом с бортпроводниками в хвостовой части самолёта.

Греческий остров превратился в "одну длинную очередь в туалет"

Напомним, что эксперты рассказали о потрясающем греческом острове, который превратился в "длинную очередь в туалет". В частности, автор контента о путешествиях Мамбо Итальяно опубликовала видеозапись, на которой видно, как множество мужчин, женщин и детей выстраиваются в очереди, тянущиеся по улицам, в популярном месте для фотосессий.

Видео снято в Ои на острове Санторини, расположенном в южной части Эгейского моря – примерно в 200 километрах от материковой Греции. Как пояснила автор, тренды в соцсетях превратили самые красивые места мира в очереди к туалету на концерте, где все часами ждут, чтобы сделать одну и ту же фотографию.

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