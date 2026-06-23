Netflix приобрел права на новые сезоны мультсериала с российской пропагандой

География трансляции охватывает рынки Соединённых Штатов Америки, Канады, стран Европы, Азиатского региона и Латинской Америки, что обеспечивает продукту широкий международный охват.

Американская стриминговая компания Netflix приобрела права на трансляцию двух новых сезонов российского анимационного сериала "Маша и Медведь", а также продлила срок действия лицензии на показ всех предыдущих частей этого проекта, пишет Deadline.

Согласно условиям договора, российский медиаконтент будет доступен для просмотра пользователям платформы в более чем 100 странах мира. География трансляции охватывает рынки Соединенных Штатов Америки, Канады, стран Европы, Азиатского региона и Латинской Америки, что обеспечивает продукту широкий международный охват.

Российский мультфильм ранее подвергался критике за скрытое продвижение советских идеологических нарративов и популяризацию милитаризма среди детей.

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Распространение российского медиаконтента

Следует отметить, что на пятый год полномасштабной российской агрессии против Украины статистические данные показывают, что более 70% украинских граждан продолжают потреблять русскоязычный медиаконтент. Такие цифры озвучила вице-премьер-министр по гуманитарной политике – министр культуры Татьяна Бережная.

Напомним, в октябре прошлого года Министерство культуры и стратегических коммуникаций официально поддержало инициативу о введении санкций против российского анимационного сериала "Маша и Медведь". Об этом стало известно из ответа ведомства на официальное обращение председателя Комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова Ярослава Юрчишина. Кроме того, по результатам проведенного анализа специалисты МКСК подтвердили, что непосредственным владельцем контента является российская студия "Анимаккорд".

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