Польские политики соревнуются в антиукраинских позициях: СМИ о причинах скандала с орденом

Эксперты считают, что украинская тема будет главной в парламентских выборах 2027 года в Польше.

Украина становится все более спорным вопросом в польской политике. Об этом пишут авторы Euractiv, которые попросили экспертов прокомментировать обострение польско-украинских отношений.

Директор Центра Мирошевского Лукаш Адамски считает, что на фоне войны с Россией в Украине "усилился спрос на антироссийские национальные мифы". Однако, по его словам, украинская элита "недооценивает влияние подобной политики памяти на отношения с Польшей". По его мнению, в польском обществе сопротивление вызывает "героизация формирований, ответственных за геноцид".

Данная тема, пишут авторы, уже стала причиной скандалов во внутренней польской политике, которая вошла в состояние предвыборных кампаний. В частности, негативную реакцию партии "Право и справедливость" вызвали заявления замминистра высшего образования Анджея Шептицкого об УПА, как о представителях борьбы за независимость Украины. После этого его раскритиковал кандидат в премьер-министры от "Право и справедливость" Пшемыслав Чарнек. Он сказал, что Шептицкий – это "проукраинский" политик, который "оскорбил поляков".

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По словам авторов, многие политики критиковали радикальную антиукраинскую риторику. Однако постепенно они и сами стали занимать все более жесткую позицию.

"Сейчас практически весь политический спектр соревнуется друг с другом, используя все более антиукраинскую риторику", – заявил политический комментатор Якуб Маджмурек.

Такие изменения, по мнению авторов статьи, связаны с приближением парламентских выборов, запланированных на октябрь 2027 года. Ожидается, что важную роль на них сыграют темы, в которых фигурирует Украина.

"Даже без полемики вокруг УПА все было бы так же", – прокомментировал журналистам Адамски, отметил рост постоянно проживающих в Польше украинцев.

Изменения общественного мнения

Авторы также привели данные опроса CBOS. Он показал, что 43% поляков негативно относятся к украинцам, по сравнению с 29%, выражающими сочувствие. В 2023 году цифры были почти обратными: 51% выражали сочувствие, а 17% – враждебность.

Исследование, опубликованное Варшавским университетом в начале 2025 года, указывает на растущую критику в адрес украинцев, проживающих в Польше. Респонденты отмечали, что некоторые украинцы "испытывают чувство превосходства", а также "ожидают социальных льгот, но при этом недостаточно благодарны за полученную помощь". Другие указывали на то, что они назвали сохраняющимся "советским менталитетом".

Президент Польши лишил Владимира Зеленского ордена - последние новости

Напомним, что по решению Кароля Навроцкого орден Белого Орла, высшая государственная награда Польши, которым награжден Владимир Зеленский, должен вернуться в Польшу. Причиной стал то, что президент Украины одобрил указ о присовении одному из военных подразделений наименования в честь Героев УПА.

В свою очередь Владимир Зеленский, который вернул орден Польше, считает, что причина решения кроется в избирательном процессе. Он отметил, что Навороцкий продолжает политическую борьбу за счет "разжигания ненависти к украинцам". Он добавил, что подобную политику проводил бывший премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал скандал, сказав, что Навроцкий не оставил себе пространства для маневра, когда заявил о том, что отзывает орден, и таким образом загнал себя в угол. В то же время он отметил, что президент Польши намерено искал громкий политический скандал, связанный с Украиной, который был бы понятен его избирателям.

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