Почему телевизор в магазине выглядит лучше, чем дома: все дело в одной настройке

В обычных условиях "режим магазина" не предназначен для домашнего использования. Он делает картинку неестественно яркой и быстро утомляет глаза.

Если вам когда-либо казалось, что телевизор в магазине выглядит заметно лучше, чем дома, вы не одиноки. Производители специально настраивают демонстрационный режим так, чтобы картинка выглядела максимально эффектно под ярким освещением торгового зала, пишет ZDNET.

Режим магазина – главный трюк. У разных брендов он может называться Demo Mode, Retail Mode или Store Mode, однако суть одна. Это специальный профиль изображения, который усиливает ключевые параметры экрана: яркость, контрастность, насыщенность цветов и иногда даже функции сглаживания движения.

Такой подход делает картинку максимально привлекательной для покупателя. Цвета вдруг становятся более насыщенными, изображение – более резким, а яркость выкручивается на максимум, чтобы экран выделялся среди других телевизоров в зале с ярким освещением.

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Однако в домашних условиях это часто дает обратный эффект: изображение может выглядеть неестественным и быстро утомлять глаза.

Как убрать режим магазина с телевизора

Отключение этого режима обычно занимает всего пару минут и не требует специальных навыков. На большинстве современных моделей Samsung, LG, Sony, TCL или Hisense нужно зайти в системные настройки через меню телевизора и найти раздел, связанный с общими параметрами устройства или системным управлением.

Там обычно присутствует пункт "Режим использования" или "Usage Mode", где можно переключиться с варианта Store/Retail на Home Mode.

В некоторых случаях производители размещают этот переключатель в более глубоких разделах меню, например в "Дополнительные настройки". Иногда для подтверждения переключения требуется ввод PIN-кода, который по умолчанию обычно 0000, если пользователь его не менял.

После отключения режима магазина телевизор начинает работать так, как задумано для домашнего использования: картинка становится более естественной, стабильной и ближе к тому, как ее задумывали создатели контента.

И хотя в магазине такой режим помогает продать устройство, дома он только мешает оценить реальное качество изображения и может создавать ложное впечатление о телевизоре.

Ранее эксперты делились лайфхаком, как настроить идеальную яркость на любом телевизоре. Даже без калибровки и сложных меню можно добиться более глубокого контраста и улучшенной детализации изображения.

Также пользователям рассказали главных недостатках OLED, QLED и Mini LED-телевизоров.

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