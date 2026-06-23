Польша стала чаще отказывать украинцам в предоставлении статуса UKR, – СМИ

Польские ведомства начали более тщательно проверять, действительно ли человек приехал в Польшу из-за войны или это произошло в основном по экономическим причинам.

Украинцам, приезжающим в Польшу, стали чаще отказывать в предоставлении статуса UKR, что вызывает беспокойство у работодателей, сообщает InPoland.

Издание сообщило, что представитель одной из польских компаний хотел трудоустроить украинца, который приехал именно с целью устроиться на работу. Мужчина в уженде города подал заявку на получение PESEL UKR, но ему выдали PESEL со статусом NUE.

Это решение в уезде объяснили тем, что гражданин прибыл в Польшу из региона Украины, где не ведутся непосредственно боевые действия, поэтому он не имеет права на получение PESEL UKR.

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Издание сообщило, что, по словам польских предпринимателей, такие случаи не единичны. Согласно данным, учреждения начали тщательнее проверять, действительно ли человек приехал в Польшу из-за войны, или это произошло преимущественно по экономическим причинам.

Издание пояснило, что статус UKR позволяет украинцам легально проживать в Польше, получать доступ к государственному здравоохранению, а также устраиваться на работу без необходимости проходить сложные административные процедуры.

По словам экспертов, те украинцы, которые ранее уже имели статус PESEL UKR, но утратили его из-за длительного отсутствия в Польше, также сталкиваются с проблемами. По возвращении в Польшу им отказывают в восстановлении этого статуса.

Эксперты заявили, что если украинец легально проживает в Польше, то есть находится в этой стране по безвизовому режиму или на основании PESEL UKR, он может быть трудоустроен на основании уведомления, то есть на упрощенных условиях.

Украинские беженцы в ЕС: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что весной 2027 года миллионы украинцев уже будут иметь пятилетний стаж проживания в странах-членах Евросоюза, а это является одним из условий получения гражданства во многих европейских странах. В немецких СМИ уже пишут о грядущей "беспрецедентной волне заявлений на получение гражданства от украинцев". При этом канцлер Германии Фридрих Мерц пообещал Киеву "помочь облегчить украинским гражданам возвращение в Украину". В Федеральном министерстве внутренних дел Германии подтвердили, что годы, проведённые под временной защитой, могут учитываться после перехода на другие статусы.

Также мы писали, что в Чехии некоторые представители власти предлагают лишить украинцев временной защиты, введенной на уровне ЕС. Лидер правопопулистской партии "Свобода и прямая демократия" (SPD) и спикер нижней палаты парламента Томио Окамура заявил во время ток-шоу, что немедленно отменил бы режим временной защиты для граждан Украины, бежавших от российской агрессии, если бы это зависело только от него. По словам Окамуры, украинцев в Чехии слишком много, и граждане этой страны выражают недовольство их присутствием. В то же время представители других партий напомнили, что украинцы стали важной частью чешского рынка труда и работают в строительстве, здравоохранении и социальной сфере.

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