Ученые раскрыли главную тайну французской пещеры с черными рисунками

Приблизиться к разгадке помогли два изображения, расположенные возле перекрестка внутри пещеры.

Ученые выяснили, что черные рисунки внутри знаменитой доисторической пещеры на юго-западе Франции Фон-де-Гом были созданы примерно 13 000–16 000 лет назад. Это открытие помогает разгадать давнюю загадку, пишет Daily Galaxy.

Отмечается, что долгие годы археологи пытались определить возраст многих наскальных рисунков в регионе Дордонь. Проблема заключалась в том, что большинство черных рисунков были выполнены с использованием минеральных пигментов, которые невозможно датировать с помощью радиоуглеродных методов.

Исследование, опубликованное в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, меняет эту картину. Исследователи обнаружили пигменты на основе древесного угля в нескольких рисунках в Фон-де-Гом, что помогло им напрямую датировать их.

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В издании отметили, что приблизиться к разгадке помогли два изображения, расположенные возле перекрестка внутри пещеры: бизон и маска, напоминающая лицо. На стене сохранились крошечные следы черного пигмента, что дало ученым возможность выяснить, из чего на самом деле были выполнены эти рисунки.

С помощью спектроскопии отраженного излучения ученые выяснили, что черные линии содержали уголь, а не минеральные пигменты на основе марганца. В издании подчеркнули, что это различие имеет важное значение, поскольку уголь получают из сгоревшей древесины и он по-прежнему содержит органический углерод, который можно измерить с помощью радиоуглеродного датирования.

После идентификации пигмента ученые собрали микроскопические образцы с рисунков. Такой подход позволил им датировать произведения искусства, минимизировав ущерб пещере.

Результаты относят оба рисунка к палеолиту. Рисунок бизона датируется периодом между 13 461 и 13 162 годами до н. э. Рисунок маска ещё старше, он был сделан примерно в 16 000 и 15 300 году до н. э.

Интересно то, что один образец дал неожиданный результат. Материал, взятый из левого глаза маски, был датирован примерно 9 000 лет до наших дней, что значительно моложе, чем результаты других измерений.

Исследователи считают, что наиболее вероятным объяснением является загрязнение. На протяжении тысяч лет на стенах пещер может накапливаться более молодой углерод из дыма, влаги, в результате контакта с людьми и из других источников окружающей среды.

Археологи нашли затерянный средневековый город

Напомним, что в ходе плановых археологических раскопок в западной Германии было заново открыто средневековое поселение Эхене, исчезнувшее из исторических записей около 600 лет назад.

Долгое время известное лишь по старым документам, поселение наконец-то было обнаружено благодаря находке остатков дома, фрагментов керамики и каменного погреба недалеко от города Боргентрайх.

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