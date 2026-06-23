Дизель и бензин вскоре подешевеют: каких цен стоит ожидать, – эксперт

Биржевые трейдеры с оптимизмом смотрят на соглашение между Ираном и США.

В результате заключения мирного соглашения между США и Ираном топливо на украинских АЗС подешевеет на 3–7 гривень за литр. Об этом УНИАН рассказал координатор экспертных групп Экономической экспертной платформы, ассоциированный эксперт CASE Украина Олег Гетман.

"В ближайшие недели мы, вероятно, уже увидим эффект на наших АЗС, когда нефть по новым ценам дойдет и до нас. Ожидаю снижения цен на дизель и бензин примерно на 3–7 гривень за литр. Это, в свою очередь, повлияет на инфляцию в Украине. Возможно, снизит ее на 0,5–1% по итогам года, если соглашение продержится", – говорит Гетман.

Снижение цен на нефть связано с открытием Ормузского пролива, что является необходимым условием устойчивого мира. Через этот узел проходит около 20% мирового потока энергоносителей. В настоящее время у биржевых трейдеров растет оптимизм в отношении заключения соглашения между США и Ираном, что проявляется в снижении котировок на нефть и газ, отмечает Гетман. Он выделяет еще один важный аспект, помимо цен на топливо, – подготовку к зиме.

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"Соглашение между Ираном и США, безусловно, повлияет на подготовку Украины к новому отопительному сезону. Но только если соглашение продержится более 60 дней. Шансы очень высоки, что эти договоренности рано или поздно перерастут в постоянное соглашение. Но пока условия постоянно меняются. Уже сейчас, несмотря ни на что, цена на нефть держится ниже 80 долларов за баррель", – констатирует Гетман.

Соглашение Иран-США – главные новости

18 июня США и Иран подписали рамочное соглашение о прекращении боевых действий. Соглашение содержит 14 пунктов и является "дорожной картой" для заключения окончательного мира.

Предусмотрено также создание частного фонда в размере 300 млрд долларов, предназначенного для привлечения инвестиций в Иран. Более половины этой суммы уже согласовано – в частности, от компаний из таких зависимых от ближневосточной нефти азиатских стран, как Южная Корея, Япония, Сингапур и Малайзия.

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