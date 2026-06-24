Эти деревья не сажают в своем дворе: эксперты рассказали об опасности обыкновенной акации

Несмотря на быстрый рост и способность давать тень некоторые деревья могут навредить целому региону.

Некоторые деревья, не смотря на их красоту и способность давать тень, могут быть инвазивным видом. В таком случае, рассказали эксперты сайту известной советчицы Марты Стюарт, их не следует сажать даже в своем дворе, где эти растения будут под постоянным присмотром.

Первое в списке - бирючина из рода Ligustrum. Его могут продавать, как ландшафтное дерево или кустарник, которое имеет густую листву и быстро растет. Однако, хотя это может показаться эстетически привлекательным способом обеспечить уединение на вашем участке, лучше избегать этого инвазивного дерева.

"Бирючина распространяется за пределы двора и проникает в естественные леса и другие районы", – говорит сертифицированный арборист Крис Роддик. Даже при тщательном контроле бирючина может быстро нанести ущерб окружающей среде, поскольку птицы и ветер могут переносить ее семена, в результате чего дерево быстро захватывает леса и нарушает местные экосистемы.

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Второе дерево - это айлант высочайший, который быстро растет и может достигнуть высоты в 20-30 метров. Дерево родом из Китая, но быстро распространяется в других регионах. Во многом потому, что каждый экземпляр может распространить до 300 тысяч семян. Также растение распространяется через корневые побеги и оставшиеся в земле ростки.

Также инвазивным видом, который уже не используется в программах озеленения, считается маслинка узколистая. Семена дерева активно распространяются, особенно через ручьи и речки. Также дерево размножается отростками корней.

Наконец, еще одним инвазивным для Украины считается акация. Хотя ее прочные стволы могут быть полезными для строительства заборов или террас, акация очень быстро распространяется, вытесняя местные виды. Для многих регионов это может стать проблемой, поскольку кроме акации в посадках нет других деревьев.

Почему в Европе сносят плотины

Напомним, что в европейских странах за 2025 год демонтировали более 600 дамб и шлюзов в реках, восстанавливая естесственное течение водоемов. Речь идет не только о крупных дамбах, но и о старых шлюзах, водосбросах, мостах и других небольших сооружениях, которые годами блокировали течение рек и миграцию рыбы. Многие из них давно не использовались.

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