Суд завершил многолетний спор по поводу ЖК 'Н2О': разрешение на строительство осталось в силе

Верховный Суд Украины поставил точку в длительном судебном процессе вокруг жилого комплекса "Н2О" на Осокорках. Суд окончательно подтвердил законность выданного разрешения на строительство и отказал в удовлетворении кассационной жалобы общественной организации "Экопарк Осокорки".

Постановление было принято 19 июня 2026 года по делу № 826/9175/18. Суд поддержал решение апелляционной инстанции, которая ранее пришла к выводу об отсутствии оснований для отмены разрешительной документации.

Решение Верховного Суда является окончательным и больше не может быть обжаловано.

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Конфликт вокруг застройки Осокорков на протяжении нескольких лет оставался одним из самых громких в столице. Судебные процессы сопровождались активными дискуссиями между застройщиком, общественными активистами и инвесторами.

В Stolitsa Group подчеркнули, что судебное решение подтверждает законность реализации проекта и позволяет продолжать строительство в соответствии с действующим законодательством.

В компании также напомнили, что ранее Верховный Суд уже подтвердил законность аренды земельного участка, детального плана территории, градостроительных условий и других документов, необходимых для реализации ЖК "Н2О". Подтверждение законности разрешения на строительство стало финальной точкой в дискуссии о законности строительства ЖК "Н2О".

По мнению участников рынка, окончательное завершение судебных споров устраняет юридические риски, связанные с проектом, и создает прогнозируемые условия для инвесторов.

Особое внимание к решению приковано со стороны инвесторов банка "Аркада", которые ожидают завершения строительства жилых объектов после банкротства банка в 2020 году. Именно строительство ЖК Н2О является залогом выполнения Меморандума от 07.04.2021 года о достройке объектов "Аркады".