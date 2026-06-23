Этот тропический фрукт рекомендуют регулярно употреблять в пожилом возрасте: в чём его секрет

При выборе плода стоит руководствоваться правилом "чем непригляднее, тем лучше".

Маракуйя может показаться неприметным фруктом, однако отличается высоким содержанием клетчатки и антиоксидантов. Кроме того, она содержит больше калия, чем бананы, что может поддерживать работу сердца. Благодаря такому составу её нередко называют "фруктом долголетия", что является одной из причин, по которой её рекомендуют регулярно употреблять, в частности людям старшего возраста, пишет TOP.

Маракуйя, также известная как пассифлора, – это тропический фрукт со слегка морщинистой кожурой и насыщенной кисло-сладкой мякотью. Внутри находятся хрустящие съедобные семена, которые полезны для организма.

Этот южноамериканский суперфуд иногда называют "фруктом долголетия". Регулярное употребление маракуйи обеспечивает организм уникальным сочетанием мощных антиоксидантов, которые помогают замедлять процессы старения клеток.

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В ней содержатся значительные дозы витамина C и провитамина A, которые поддерживают иммунитет и зрение. По данным портала MyFoodData, маракуйя содержит больше калия, чем некоторые сорта бананов, которые как раз этим и славятся. Благодаря этому фрукт может способствовать поддержанию здоровья сердца.

Кроме того, маракуйя содержит железо, поэтому она полезна для людей, страдающих хронической усталостью. Этот эффект дополняет богатый состав витаминов и минералов: фосфор, ниацин, магний и цинк. Кроме того, фрукт является мощным источником клетчатки – на 100 граммов маракуйи приходится около 10 граммов пищевых волокон.

Фрукт также богат антиоксидантами. Исследования клетчатки и масла из семян маракуйи указывают на их возможное положительное влияние на липидный профиль, в частности на снижение уровня "плохого" холестерина (ЛПНП).

Пожилым людям рекомендуют регулярно употреблять маракуйю (но в умеренных количествах, ведь она содержит природные сахара), поскольку она быстро даёт ощущение сытости, а в одном плоде обычно всего до 30 ккал.

Какой сорт выбрать

В магазинах обычно продают два основных сорта маракуйи: желтую и пурпурную (фиолетовую). Оба сорта полезны, но отличаются по вкусу и способу использования. Для пожилых людей лучшим выбором может стать именно фиолетовая маракуйя.

Это связано с тем, что фиолетовая маракуйя менее кислая, чем её жёлтый "сородич", поэтому её можно употреблять без добавления подсластителей. Она обладает насыщенным вкусом и ароматом. Жёлтая же лучше подходит для соков и пюре.

Как найти идеальный плод

В случае с маракуйей действует нетипичное правило: "чем непригляднее, тем лучше". Стоит выбирать плоды со слегка сморщенной кожицей – это признак спелости, сладкого вкуса и готовности к употреблению.

Качественный плод также должен быть тяжелым – это свидетельствует о большом количестве сочной мякоти. Стоит избегать идеально гладких зеленоватых плодов, ведь они обычно еще кислые.

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