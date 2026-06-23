Буданов будет определять будущее урегулирование войны, – американские эксперты

Глава Офиса Президента Украины Кирилл Буданов может сыграть одну из ключевых ролей в будущем урегулировании российско-украинской войны. Такое мнение высказали журналист The Insider Майкл Вайс и бывший сотрудник ЦРУ Марк Полимеропулос во время подкаста The Bulwark.

По словам экспертов, Буданов пользуется уникальным доверием среди представителей американского разведывательного сообщества, которое сформировалось благодаря многолетнему сотрудничеству с американскими партнерами. Полимеропулос подчеркнул, что личное доверие между людьми, которые годами работали вместе над сложными задачами, имеет особое значение во время переговоров и поиска решений в кризисных ситуациях.

"Это человек, который был очень близок к американцам. И когда он приезжает сюда в составе любой делегации во главе с Зеленским и встречается с ЦРУ, он для них старый друг", – сказал Вайс.

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Майкл Вайс отметил, что в Вашингтоне Буданова воспринимают как одного из самых авторитетных украинских представителей в сфере безопасности. По его мнению, нынешняя политическая должность Буданова только усиливает его влияние на будущие решения, связанные с безопасностью и международными переговорами.

"Тот факт, что сейчас он занимает политическую должность в президентской администрации, а не просто работает в разведке... Значит, он будет человеком, который будет определять любое будущее урегулирование этой войны", – заявил он.

В ходе беседы эксперты также упомянули о сотрудничестве между Украиной и США во время эвакуации людей из Афганистана в 2021 году. По их словам, Кирилл Буданов был привлечен к координации этих операций, а участие украинской стороны стало одним из примеров эффективного взаимодействия между двумя государствами. Этот факт подтверждается и публичными заявлениями самого Буданова, который ранее сообщал об участии украинской военной разведки в эвакуационной миссии из Кабула.

По мнению американских аналитиков, сочетание боевого опыта, международных контактов и высокого уровня доверия среди западных партнеров делает Кирилла Буданова одной из самых влиятельных украинских фигур в вопросах безопасности и будущего урегулирования войны.

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