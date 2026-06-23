Рок-хит 1994 года внезапно снова стал популярным: на Spotify у него 1 млрд прослушиваний

TikTok сделал трек вирусным у нового поколения.

Почти через 32 года после выхода культовый сингл Soundgarden "Black Hole Sun" снова вошёл в чарты Billboard Hard Rock Streaming Songs. Песня, вышедшая 13 мая 1994 года как третий сингл с четвёртого студийного альбома группы Superunknown, занимает сейчас 14-е место.

Чарт Hard Rock Streaming Songs отслеживает стриминговые результаты всех песен в жанре. "Black Hole Sun" остаётся одним из старейших каталожных треков в верхней части чарта – свидетельство его способности объединять слушателей разных поколений, пишет Parade.

С момента дебюта в чарте в марте 2023 года "Black Hole Sun" провёл в нём ошеломительные 118 недель – суммарно, с перерывами. В общей сложности сингл попал в четыре разных чарта Billboard – наиболее заметно взобравшись на первое место в Hot Hard Rock Songs в 2024 году и семь недель подряд возглавляя Mainstream Rock Airplay ещё в 1994-м.

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Телевидение и социальные сети вернули песне популярность

Один из главных факторов, объясняющих неувядающую популярность "Black Hole Sun" спустя 32 года, – появление в крупных телесериалах.

Гранж-гимн 1994 года прозвучал в популярных подростковых драмах "Дневники вампира", "Мир Дикого Запада" и "Сверхъестественное" – познакомив с треком молодую аудиторию и распространив его влияние далеко за пределы первоначальной аудитории.

Помимо телевизионных появлений, огромную роль в поддержании интереса к песне сыграли социальные сети. TikTok превратился в площадку для возвращения классики новому поколению: на этой платформе "Black Hole Sun" использовался в более чем 13,3 миллиона пользовательских публикаций – впечатляющая цифра, подтверждающая неизменную привлекательность трека для молодёжи.

На стриминговых платформах "Black Hole Sun" по-прежнему остаётся доминирующей силой в своём жанре.

Только на Spotify песня перевалила за 1 миллиард стримов – колоссальное достижение для трека, дебютировавшего в эпоху физических носителей. Это доказывает: шедевр Soundgarden поистине вне времени.

Ранее УНИАН сообщал, что одна песня 1982 года до сих пор остаётся лучшим треком для путешествий.

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