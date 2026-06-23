Хватит ли Украине газа и денег на зиму: эксперты оценили запасы

Украина завершила зиму с запасами газа, превышающими показатели прошлого года.

Украина имеет шансы войти в отопительный сезон с запасами газа, превышающими установленный правительством минимум в 13,2 млрд кубометров, однако для полноценной подготовки к зиме стране может понадобиться импорт около 2 млрд кубометров топлива и дополнительное финансирование на его закупку, говорится в статье УНИАН.

Исполнительный директор Ассоциации газодобывающих компаний Украины Артем Петренко отметил, что газодобывающая отрасль адаптировалась к работе в условиях войны, а государственные и частные компании восстанавливают поврежденные объекты и поддерживают добычу.

По его словам, благодаря успешному прохождению прошлого отопительного сезона Украина вышла из зимы с запасами газа, превышающими показатели предыдущего года. По состоянию на конец марта в подземных хранилищах оставалось 4,7 млрд кубометров газа против 1,2 млрд кубометров годом ранее. Кроме того, еще 4,6 млрд кубометров составляет технический газ, необходимый для работы инфраструктуры.

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"На данный момент мы видим, что к ноябрю Украине удастся превысить минимальный уровень заполненности "подземки", установленный правительством на уровне 13,2 млрд кубометров, а при благоприятных обстоятельствах приблизиться к базовому показателю – 14,6 млрд кубометров", – сказал Петренко.

Он объяснил, что нынешние потребности страны в газе ниже, чем до полномасштабного вторжения, из-за сокращения промышленного производства и экономической активности. В то же время риски для отрасли остаются высокими из-за возможных новых атак РФ на газодобывающие объекты, поэтому импорт газа все равно будет необходим.

Такого же мнения придерживается директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко.

"Возможно, придется где-то докупить около 2 млрд кубических метров газа, если собственная добыча не справится. Время на это еще есть, но оно начинает понемногу поджимать", – отметил эксперт.

Исполнительный директор Национальной ассоциации добывающей промышленности Украины Ксения Оринчак напомнила, что в начале 2026 года Украина активно импортировала газ и за первый квартал закупила 2,21 млрд кубометров. Однако уже в апреле импорт сократился в 28 раз – до 29 млн кубометров.

По её словам, причиной стали резкий рост цен на европейских хабах из-за кризиса в Ормузском проливе, а также приостановка поставок газа в Украину со стороны Венгрии, которая в 2025 году обеспечивала почти половину импорта. Оринчак подчеркнула, что дефицита удалось избежать благодаря сезонному сокращению потребления, поскольку летом суточная потребность в газе опускается ниже 50 млн кубометров и покрывается за счет внутренней добычи.

Эксперты считают, что после снижения цен на мировом рынке Украине следует активизировать закупки газа. В то же время для завершения подготовки к зиме государству не хватает около 100 млн долларов.

"Для завершения накопления необходимых объемов на зиму государству не хватает около 100 млн долларов, переговоры по которым ведутся с DFC и EXIM. При условии сохранения текущего уровня внутренней добычи и успешного привлечения этих средств газа на зиму будет достаточно", – сказала Оринчак.

Омельченко добавил, что импорт газа в этом году не будет критически большим, а топливо может поступать по разным маршрутам, в частности через Польшу, Румынию, терминал в литовской Клайпеде и европейские трубопроводы.

По оценке эксперта, при необходимости импорта около 2 млрд кубометров газа расходы могут составить не менее 800 млн долларов, если цена на рынке снизится до примерно 400 долларов за тысячу кубометров. Сейчас же котировки превышают 450 долларов из-за ситуации вокруг Ормузского пролива.

Запасы газа в Украине – последние новости

В марте министр энергетики Денис Шмыгаль заявлял, что Украина планирует закачать к началу следующего отопительного сезона не менее 13 миллиардов кубометров газа.

Энергетический эксперт Геннадий Рябцев отмечал, что Украине для прохождения следующего отопительного сезона необходимо накопить 14,5 миллиарда кубометров газа при условии, что зима не будет суровой, а Россия не будет обстреливать украинские газодобывающие объекты.

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