Помощник Путина Юрий Ушаков заявил, что американская сторона не смогла выполнить свою часть обязательств, а министр иностранных дел Сергей Лавров высказал предположение, что саммит мог быть лишь американской тактической уловкой.

Российская Федерация официально обвинила Соединенные Штаты Америки в отказе от выполнения договоренностей, которые якобы были достигнуты между президентами Владимиром Путиным и Дональдом Трампом во время их саммита на Аляске в августе прошлого года.

Как сообщает агентство Reuters, в течение последних трех дней сразу трое высокопоставленных чиновников РФ выступили с аналогичными синхронными заявлениями. В частности, помощник главы Кремля Юрий Ушаков заявил, что американская сторона не смогла выполнить свою часть обязательств, а министр иностранных дел Сергей Лавров высказал предположение, что саммит мог быть лишь американской тактической уловкой для перекомплектования и перевооружения Вооруженных сил Украины. Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков также подтвердил факт отступления Вашингтона от фундаментальных соглашений, хотя и добавил, что Москва планирует продолжать двусторонний диалог.

Резкое изменение риторики Кремля, который ранее активно хвалил дипломатические усилия Дональда Трампа, происходит на фоне серьезного давления на российскую армию и экономику. В последнее время существенно усилились удары украинских беспилотников глубоко на территории России, включая недавние успешные атаки на московский нефтеперерабатывающий завод. Более того, во время недавнего саммита "Большой семерки" во Франции президент Украины Владимир Зеленский заверил западных лидеров в изменении хода войны в пользу Киева.

Видео дня

Российская сторона долгое время апеллировала к так называемому "духу Анкориджа", надеясь, что Трамп поддержит ключевое требование Москвы о передаче под контроль РФ всей территории Донбасса в обмен на замораживание линии фронта, однако официальный Вашингтон никогда не подтверждал существование подобных соглашений.

Призывы Путина к миру

Отметим, что Российская Федерация заявляет о якобы готовности к возобновлению мирных переговоров, однако исключительно на основе так называемых "станбульских договоренностей" 2022 года. Глава Кремля Владимир Путин отметил, что российская сторона не видит причин для отказа от этих положений.

В качестве основы для потенциального диалога российский диктатор также упомянул "принципы Стамбула и Анкориджа", текущие "реалии на местах" и ультимативные требования Министерства иностранных дел РФ, озвученные в 2024 году. При этом он вновь повторил утверждение о том, что прекращение мирного процесса произошло якобы по вине украинской стороны.

Вас также могут заинтересовать новости: