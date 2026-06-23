24 июня сильной жары в Киеве не будет

Температура в столице не до тянет до +30°.

В среду, 24 июня, в Киеве будет сухо и очень тепло. Об этом сообщает Погода УНИАН.

Ночью ожидается около +19°, а днем температура повысится до +28°. От палящего солнца будет зазищать лишь переменная облачность. Без осадков.

Ветер подует с северо-запада, его скорость будет 5-10 м/с. Атмосферное давление пониженное, 747-748 мм ртутного столба.

Видео дня

Во Львове во вторник будет небольшая облачность. Ночью +18°, днем +27°, дождь.

В Луцке будет переменная облачность, ночью +18°, днем +27°, небольшой дождь.

В Ровно сегодня переменная облачность, ночью +17°, днем +27°, небольшой дождь.

В Тернополе 23 июня ночью +17°, днем +25°, переменная облачность, дождь.

В Хмельницком в течение дня будет переменная облачность, ночью +18°, днем +24°, небольшой дождь.

В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +19°, днем +26°, небольшой дождь.

В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут ночью +20°, днем будет +29°, ясно.

В Черновцах во вторник - переменная облачность, ночью +19°, днем +26°, дождь.

В Виннице сегодня будет +18°...+25°, переменная облачность, дождь.

В Житомире во вторник ночью +17°, днем +26°, переменная облачность.

В Чернигове столбики термометров покажут +18°...+26°, переменная облачность.

В Черкассах сегодня ночью +21°, днем +28°, переменная облачность.

В Кропивницком температура ночью будет +20°, днем +27°, переменная облачность.

В Полтаве - переменная облачность, температура воздуха +20°...+28°.

В Одессе 23 июня - переменная облачность, температура ночью +21°, днем +27°.

В Херсоне во вторник ночью будет +20°, днем +31°, переменная облачность, дождь.

В Николаеве сегодня будет переменная облачность, ночью +20°, днем +32°, дождь.

В Запорожье температура ночью +20°, днем +29°, переменная облачность, дождь.

В Сумах сегодня температура воздуха ночью будет +18°, а днем +27°, переменная облачность.

В Харькове - переменная облачность, температура ночью +19°, днем +27°.

В Днепре температура ночью будет +21°, днем +29°, переменная облачность.

В Симферополе во вторник будет переменная облачность, +17°...+28°.

В Краматорске сегодня будет ясно, температура ночью +18°, днем +30°.

В Северодонецке - практиески безоблачно, температура ночью +17°, днем +30°.

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